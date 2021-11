FritzBox-Update: Diese beliebten AVM-Router bekommen jetzt das Update

Gleich drei FritzBox-Modelle für DSL und VDSL sind jetzt beim Update dran: AVM beschickt zurzeit die Spitzenmodelle FritzBox 7530, FritzBox 7590 und dessen aufgebohrten Modellbruder FritzBox 7590 AX mit FritzOS 7.29. Damit löst AVM vor allem Probleme, bringt aber auch ein paar Verbesserungen in die Boxen.

Diese Probleme löst AVM

Updates wie diese lösen in der Regel vorwiegend, bekannt gewordene Probleme. So ist es auch beim AVM-Update auf FritzOS 7.29. Denn mit ihm sollen die Probleme mit der neuen MacOS-Version Monterey verhindert werden. Dazu sind Schwierigkeiten mit älteren Druckern auf der Liste der Reparatur. Als Letztes gab es noch Probleme mit der Telefonie über IPv6. Auch diese sollen laut AVM nun der Vergangenheit angehören.

Bei der Telefonie hat sich dazu die Robustheit gegenüber Verbindungsverlusten gebessert und die Interoperabilität bei verschlüsselten Telefonaten hat sich erhöht. Dazu wurde laut AVM eine Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen durchgeführt und „beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt“.

FritzOS 7.29 kannst du ab sofort über die Nutzeroberfläche der drei Router installieren. Dafür musst du in deinem Heimnetz in einem Browser die Adresse „fritz.box“ eingeben. Dort wählst du im Hauptmenü links den Punkt „System“ aus, gefolgt vom Unterpunkt „Update“. Mit einem Klick auf „Neues Fritz!OS suchen“ unten rechts kannst du den notwendigen Update-Prozess einleiten.

Beachte dabei, dass während des Updates für mehrere Minuten keine Internetverbindung zur Verfügung steht. Wenn du aktuell im Homeoffice arbeitest, solltest du das Update also besser nach Feierabend installieren. Eine detaillierte Anleitung, wie du an das Update kommst, haben wir dir in einem separaten Artikel zusammengefasst.