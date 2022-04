Fritzbox: Dieser AVM-Router bekommt jetzt ein Update zum Testen

In dieser Woche hat AVM seinem neuesten Router-Baby erstmals den Zutritt zum FritzLabor gewährt. Das Kabelflaggschiff FritzBox 6690 Cable hat erstmals Zugriff auf die Test-Firmware. Somit kannst du als Nutzer dieses Routers erstmals das VPN-System Wireguard und andere neue Features der kommenden Firmware-Version FritzOS 7.50 zugreifen.

Der Kabelrouter ist seit Anfang des Jahres im Markt und hat – abseits seines Listenpreises – in unserem Test sehr gut abgeschnitten. Er bietet alles, was eine Smart-Home- und Heimnetzzentrale heute und in den kommenden Jahren bieten muss. Seit dem Markstart ist der Marktpreis bereits stark gesunken, sodass der Router für Kabelkunden eine echte Empfehlung ist.

Mit dem FritzLabor kannst du die kommende Firmware-Version FritzOS 7.50 testen. Im Rahmen des Labors wird sie als 7.39 bezeichnet. Hier kommen zahlreiche Features erstmals zur Anwendung. So gibt es wie erwähnt die schon lang erwartete Unterstützung von WireGuard VPN-Verbindungen. Bei der 7590 wird die Verbindung mit mehreren WLAN-Bändern ermöglicht, wenn der Router als Repeater in einem Mesh eingesetzt wird. Außerdem hat AVM zahlreiche kleine Funktionen im Bereich der Telefonie und im Smart Home hinzugefügt. So soll es erstmals Szenarien im Bereich Smart Home geben, die du einrichten und anwenden kannst.

Das aktuellste Update des FritzLabors steht auch für weitere Router von AVM zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um die FritzBox 7590 AX und 7590, die Kabelmodelle FritzBox 6591 Cable und 6660 Cable, die FritzBox 6890 LTE, die FritzBox 7530 sowie seit Kurzem auch um den FritzRepeater 2400. Mit dem aktuellen Update, das es in dieser Woche für all diese Geräte gab, kannst du im Smart-Home-Bereich erstmals Routinen (Wenn-Dann-Verknüpfung) erstellen und aktivieren sowie deaktivieren. Auch gibt es eine Erweiterung der Vorlage für Heizkörperregler durch Komfort- und Absenktemperatur sowie Frostschutz- und Boost-Funktion. Eine Verbesserung gibt es auch für die automatische Priorisierung von Daten, die für Fairness bei der Bandbreitenverteilung im gesamten Netzwerk sorgt. Leider gilt das nur für die DSL-Router.

Zudem haben die Programmierer von AVM zahlreiche Verbesserungen beim WLAN, der Internetverbindung und der Telefonie vorgenommen. Eine komplette Liste hat AVM auf der Webseite des FritzLabor veröffentlicht. Weitere Details haben auch wir in einer Meldung zusammengefasst.

Generell gilt bei Labor-Versionen von AVM immer, dass sie Beta-Status haben. Das heißt, sie wurden zwar vor der Veröffentlichung in Standardumgebungen getestet, es kann aber eventuell zu Fehlfunktionen kommen. Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der Labor-Version entstehen, übernimmt AVM keine Haftung. Ein Wechsel zurück zur offiziellen Software ist jederzeit unter System > Update > FRITZ!OS-Version möglich. Alles, was du generell zu FritzOS und dem FritzLabor wissen musst, liest du bei uns in einem Ratgeber.