Drehen wir die Zeit einige Jahre zurück. Es ist das Jahr 2012. Damals gab es noch die Computermesse CeBIT in Hannover, die AVM regelmäßig nutzte, um neue Router und Geräte der breiten Masse vorzustellen. So auch in jenem Jahr: Die FritzBox 7490 wurde erstmals öffentlich vorgestellt. Es dauerte aber noch über zwölf Monate, bis sie dann wirklich in den Handel kam. Sie wurde ein Verkaufsschlager. Kein Wunder, schaut man sich die Funktionen unter Berücksichtigung auf die Zeit an: WLAN ac, ISDN und eine DECT-Basisstation. Sogar VDSL Vectoring war an Bord, das heißt du kannst die Box bis heute an jedem VDSL-Anschluss in Deutschland betreiben und bis zu 250 Mbit/s aus der Leitung bekommen.

Und das machen auch viele Internetnutzer. Denn aufgrund der Langlebigkeit und der zahlreichen Updates, die AVM seinen Kunden über die Jahre kostenlos zur Verfügung stellt, steht der beliebte Router bis heute in vielen Haushalten und ist zuständig fürs Internet. Steht er in deinem Haushalt, so kann er dir auch weiterhin Internet und WLAN bereitstellen. Allerdings musst du damit leben, dass du keine Updates mehr bekommst. Denn sogenannte Feature-Updates wie das Update auf FritzOS 8.0 bekommt die FritzBox 7490 nicht mehr. Das hat AVM jetzt in einem Posting auf der ehemals als Twitter bekannten Plattform X offiziell bestätigt. Die Ankündigung überrascht aber nicht wirklich. Schon das Update auf die FritzOS-Version 7.56 galt als kleine Sensation.

Angst um die Sicherheit deines Routers musst du dir deswegen aber nicht machen. Der Router bleibt weiterhin funktionsfähig und wird auch weiterhin Wartungsupdates und Sicherheitsupdates bekommen. Grund für die Entscheidung, keine neuen Funktionen mehr einfließen zu lassen, dürfte vorwiegend die verbaute Technik sein. Sie kommt zunehmend an ihre Leistungsfähigkeit und wird dadurch zunehmend träger.

Ob bei dir eine FritzBox 7490 im Einsatz ist, kannst du auf verschiedenen Wegen erkennen. Ein Indiz ist, dass dein Router rot ist. Denn die FritzBox 7490 war das letzte namhafte Modell, das in Rot daher kam, nachfolgende Modelle haben eine weiße Plastikhülle. Eindeutig wird es aber durch das Typenschild auf der Unterseite des Routers oder beim Aufruf der Admin-Oberfläche unter https://fritz.box innerhalb deines Heimnetzwerkes. Hier siehst du jeweils die Typenbezeichnung.

Das sind die Alternativen

Willst du dich aufgrund des Alters der FritzBox 7490 nun für einen neuen Router von AVM entscheiden, hast du viele Optionen. Allerdings musst du in allen Fällen auf einen ISDN-Anschluss verzichten. Du kannst also keine ISDN-Telefonanlage oder ein ISDN-Telefon mehr anschließen. Hier hilft dir nur ein gebrauchter Router mit einem S0-Bus weiter. Ansonsten hast du die Wahl zwischen den beiden Nachfolgern FritzBox 7590 AX und FritzBox 7690. Letztere ist bereits mit Wi-Fi 7 ausgerüstet. Wird bei dir zeitnah Glasfaser ausgebaut, wäre auch die FritzBox 5690 Pro eine Option. Sie unterstützt gleichermaßen VDSL und Glasfaser, du kannst also jederzeit ohne neuen Router umstellen.

AVM AVM AVM FritzBox 7590 AX FritzBox 7690 FritzBox 5690 Pro Marktdaten UVP 269,00 € 329,00 € 359,00 € Anschluss-Art DSL DSL DSL

Glasfaser Besonderheiten Unterstützt Zigbee, DECT ULE und zukünftig auch Matter. Unterstützt Zigbee, DECT ULE und Matter. Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein nein nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) nein 2 1 LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 4 2 4 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz 2,4 GHz

5,0 GHz

6,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) IEEE 802.11be (WiFi 7) IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11ax (WiFi 6E)

IEEE 802.11be (WiFi 7) WLAN-Datenrate (brutto) 2.400 Mbit 7.200 Mbit 18.500 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓ ✓ ✓