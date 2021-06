FritzBox 6850 5G: Breitband ohne DSL-, Glasfaser- oder Kabel-Anschluss

AVM kündigt den Start eines neuen WLAN-Routers an. Zum wiederholten Male muss man sagen. Denn die FritzBox 6850 5G war schon im Jahr 2019 erstmals durch das Berliner Unternehmen erwähnt worden, fand im Jahr 2020 zusammen mit dem Start der FritzBox 6850 LTE ein zweites Mal in einer Pressemitteilung Berücksichtigung und soll nun tatsächlich in den Handel kommen. Zur Ehrenrettung von AVM sei an dieser Stelle aber auch erwähnt: Viel eher hätte eine Markteinführung in Deutschland und anderen europäischen Ländern keinen Sinn ergeben. Denn die 5G-Netze werden hierzulande ja erst aufgebaut – nicht nur von Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland, sondern auch von Newcomer 1&1.

FritzBox 6850 5G: Das steckt drin

Zum allgemeinen Verständnis: Die FritzBox 6850 5G ist zwar ein WLAN-Router, aber anders als etwa die FritzBox 6890 LTE keiner, der (auch) an einem klassischen VDSL/ADSL-Anschluss verwendet werden kann. Vielmehr nutzt sie ein 5G-Antennensignal, um es zu einem WLAN-Signal für die Heimvernetzung umzuwandeln. An Orten, wo 5G schon zur Verfügung steht, kannst du die FritzBox 6850 5G also nutzen, um Breitband-Internet auch ohne DSL-, Glasfaser- oder Kabel-Anschluss zu verwenden. Auf Wunsch natürlich auch abwärtskompatibel über LTE (4G) und überall dort wo noch verfügbar auch per UMTS / HSPA+. Eine Ausrichthilfe sorgt dafür, den optimalen Standort und die beste Ausrichtung der Mobilfunkantenne zu finden.

AVM verspricht durch die Unterstützung der 5G-Bänder im Bereich Sub-6-GHz sowie von LTE Advanced Pro für alle gängigen LTE Bänder schnelle Übertragungsraten per Mobilfunk. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Die FritzBox ist also beispielsweise auch gut geeignet, um im EU-Ausland in der Ferienwohnung eine schnelle Internetverbindung für mehrere Geräte herzustellen. Auch Dynamic Spectrum Sharing (DSS) ist nutzbar, wodurch 5G und LTE parallel im gleichen Frequenzband nutzbar sind.

Neben WLAN – die Standards ac und n werden unterstützt, ax für WiFi 6 aber nicht – besteht an der FritzBox 6850 5G auch Zugriff auf vier kabelgebundene LAN-Ports. Außerdem ist ein USB 3.0 Anschluss nutzbar. Beides wichtig für Netzwerkgeräte, Festplatten und Drucker, auf die alle autorisierten Nutzer bei Bedarf zugreifen können. Und wer mag, kann dank integrierter DECT-Basis auch bis zu sechs klassische Telefone anschließen und zahlreiche Smart-Home-Anwendungen verwenden. Die vorinstallierte FritzOS-Software erlaubt die Nutzung praktischer Funktionen wie Firewall, Kindersicherung und WLAN-Gastzugang.

Was kostet die neue 5G-FritzBox?

Was noch fehlt? Der Preis. Den hat AVM nämlich noch immer nicht verraten. Er soll erst zum Marktstart des neuen 5G-WLAN-Routers im Laufe des Sommers verraten werden. Die FritzBox 6850 LTE kannst du aktuell zu Preisen ab knapp 163 Euro kaufen. Das neue 5G-Modell dürfte zum Start voraussichtlich zwischen 200 und 250 Euro kosten.

Jetzt weiterlesen FritzBox einrichten: Das sind die richtigen Einstellungen für deinen WLAN-Router