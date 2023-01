Frische Updates: Diese Handys erhalten jetzt neue Funktionen

Darf es ein neues Update für dein Smartphone sein? Dann kannst du in diesen Tagen auf vielen Handymodellen aus dem Vollen schöpfen. Denn zahlreiche Hersteller haben neue Firmware-Aktualisierungen zur Verfügung gestellt, die nahezu immer für mehr Sicherheit sorgen, zum Teil aber auch neue Funktionen auf deinen smarten Alltagsbegleiter bringen.

Beispiel Samsung: Der koreanische Hersteller hat in den zurückliegenden Wochen verschiedene Sicherheits-Updates verteilt. So haben das Samsung Galaxy A33 5G und das Samsung Galaxy M33 5G den November-Patch für das Betriebssystem Android erhalten. Der Dezember-Patch wurde für das Samsung Galaxy Note 10 Lite, das Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, das Galaxy S21 FE 5G und verschiedene weitere A-Klasse-Modelle bereitgestellt. Etwa für das Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G und das Galaxy A12. Aber auch der brandneue Januar-Patch steht für erste Smartphones von Samsung bereits zum Download zur Verfügung. Unter anderem für das Galaxy A10, das Galaxy Note10 und die zugehörigen Schwestermodelle sowie für die Galaxy S21-Familie.

Zudem rollt bei Samsung die Update-Welle auf Android 13 weiter. Verschiedene Smartphones werden in diesen Tagen sukzessiv mit einem entsprechenden Upgrade versorgt. Unter anderem das Outdoor-Handy Galaxy XCover Pro. Aber auch die Einsteiger-Smartphones Galaxy A13, Galaxy A03s, Galaxy A03 und Galaxy A04s. Aus der M-Serie rollt Android 13 nebst One UI 5 neuerdings für die Modelle Galaxy M23 5G, Galaxy M13 und Galaxy M12 aus. Wie immer gilt dabei: Weil die Upgrades in Wellen verteilt werden, kann es vorkommen, dass das entsprechende Update auf deinem Smartphone unter Umständen noch auf sich warten lässt. Dann ist noch ein wenig Geduld gefragt.

OnePlus verteilt neue Firmwares

Eine Vielzahl an neuen Updates hat zudem in den vergangenen Tagen einige aktuell von OnePlus unterstützte Smartphones erreicht. Da wäre etwa das OnePlus Nord CE 2 Lite. Während in Indien schon ein Upgrade auf Android 13 angelaufen ist, müssen sich deutsche Nutzer noch mit einem kleineren Update anfreunden. Firmware-Version CPH2409_11.A.14 liefert ein OxygenOS-12-Update, das nur den Dezember-Patch für Android beinhaltet. Einige allgemeine Verbesserungen für die Systemstabilität bietet hingegen das Update auf OxygenOS 12 C.09, das jetzt auf dem OnePlus Nord CE 2 nutzbar ist.

Weitere kleine Updates stehen für das OnePlus Nord 2T (OxygenOS 12 MP10 mit Dezember-Patch), das OnePlus Nord 2 (OxygenOS 12 C.12 mit Dezember-Patch) und das OnePlus Nord (OxygenOS F.17 mit November-Patch und System-Optimierungen) bereit. Etwas umfangreicher fallen die neuesten Firmwares für das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro aus. Teil dieser Updates ist nämlich neben dem Dezember-Patch für Android unter anderem auch eine Optimierung verschiedener Netzwerkeinstellungen. OxygenOS 13 MP3 verbessert aber auch verschiedene neu identifizierte Probleme wie die blockierte Möglichkeit, das Schnelleinstellungsmenü nach unten ziehen zu können.

Auch für Nutzer aktuell noch unterstützter Pixel-Smartphones von Google hält der Januar ein weiteres großes Update bereit. Teil der Firmware ist natürlich der aktuelle Januar-Patch für Android gegen verschiedene neu entdeckte Sicherheitslücken. Laut Google nicht nur 52 mittelschwere, sondern auch acht kritische Lecks. Auf dem Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6 und Pixel 6 Pro ist nach dem Januar-Update zudem die Unterstützung von „Spatial Audio“ gegeben. Dabei handelt es sich um ein räumliches Klanggefühl, das insbesondere bei Filmen und Serien zur Geltung kommen kann.

Behoben werden mit dem neuesten Update aber auch Verbindungsprobleme von Pixel-Smartphones zu einzelnen Bluetooth-Geräten, was unter anderem die Audio-Wiedergabe mit bestimmten Kopfhörern blockierte. Verbessert haben will Google aber auch ein Problem der Kamera des Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Unter gewissen Voraussetzungen war es möglich, dass aufgenommene Fotos beschädigt oder verzerrt erschienen, wenn man sie vergrößerte. Störend auch: Ein beseitigter Fehler, der Inhalte im Querformat anzeigte, obwohl das Gerät im Hochformat gehalten wurde.

Und auch hinsichtlich weiterer Updates auf Android 13 gibt es neue Informationen. So steht die neueste Android-Generation zum Beispiel auf dem Nokia XR20 und dem Nokia G50 zur Installation bereit. Gleiches gilt für das Realme GT Neo 3T und das Realme Narzo 50. Motorola hat unterdessen damit begonnen, den Dezember-Patch für Android zu verteilen. Etwa für das Motorola Razr 2022, das Moto G82, Moto G72, das Moto G42 oder das Moto e6i. Welche Motorola-Handys zeitnah ein Update auf Android 13 erhalten werden, verrät unterdessen ein Eintrag im Forum von Mutterkonzern Lenovo.