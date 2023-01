Hollywood scheiterte, ZDF kennt keine Grenzen: Millionenschwere Serie hat offiziellen Starttermin

2018 kündigte man erstmals an, dass „Der Schwarm“ nun wirklich in eine Serie gegossen werden soll. Im darauffolgenden Jahr sollten dann die Dreharbeiten beginnen – doch die Pandemie machte der Produktion einen Strich durch die Rechnung. Mitte 2022 kündigte das ZDF an, dass die Serie sich nun im Kasten befände. Jetzt steht der Starttermin fest.

Frank Schätzings „Der Schwarm“: Komplexe Story kommt als Serie

Fast 20 Jahre ist Frank Schätzings Roman „Der Schwarm“ nun schon alt. Er zählt zu den populärsten Romanen in Deutschland. Seit jeher versuchte man das Buch zu verfilmen, doch lange galt es aufgrund seiner Komplexität als unmöglich.Selbst Hollywood und Uma Thurman scheiterten an der Aufgabe, nachdem sie 2006 die Rechte an der Verfilmung ergatterten. Das ZDF verzagte nicht und traute sich gemeinsam mit mehreren Co-Produzenten an die Bestsellerverfilmung. Insgesamt kostete die Produktion 40 Millionen Euro, berichtet die Stuttgarter Zeitung.

Damit die Komplexität der Buchvorlage sowie der Sinn erhalten bleiben, haben sowohl der Autor Frank Schätzing höchstpersönlich als auch der Executive Producer Frank Doelger (Game of Thrones) die Handlungsstränge aktualisiert. Gedreht wurde die Serie ausschließlich in Europa, unter anderem an verschiedenen Orten in Italien und auch in Brüssel.

Hieß es zunächst, die Serie starte im Frühjahr 2023, steht jetzt ein exakter Starttermin fest. „Der Schwarm“ wird am 6. März um 20:15 Uhr im ZDF seine Premiere feiern. Zuvor werden die ersten drei Episoden bereits am 19. Februar im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele in Berlin gezeigt.

Millionenschwere Serie: Darum geht es

Aggressive Wale in Kanada. Wild schreiende Menschen. Chaos – und das rund um den Globus. Basierend auf dem Roman von Schätzing dreht sich alles um die Frage: Was passiert, wenn die Natur gnadenlos zurückschlägt? Die Menschheit sieht sich mit einer Schwarmintelligenz konfrontiert, die tief im Meer lebt und unbekannt ist.

Verschiedene Wissenschaftler suchen Antworten – etwa die furchtlose Meeresbiologie-Studentin Charlie Wagner (Leonie Benesch), indem sie Meeresströmungsdaten auf den Shetlandinseln dokumentiert oder auch Sigur Johanson (Alexander Karim), der einen gefährlichen Eiswurm entdeckt. Den Wissenschaftlern wird schnell klar: Die mysteriösen Ereignisse stehen alle in einem Zusammenhang.

Neben der Babylon Berlin-Darstellerin Benesch sind außerdem Rosabell Laurenti Sellers (Game of Thrones), Klaas Heufer-Umlauf (Das Duell um die Welt), Cécile De France (The New Pope) und Joshua Odjick (Wildhood) in der Serien-Adaption zu sehen.