Fraenk: Telekom überrascht mit neuem LTE-Discount-Anbieter

Fraenk soll für die Telekom die Marke sein, die die „preisbewussten, digital-affinen Mobilfunkkunden“ anspricht. Für monatlich 10 Euro bekommen die Kunden einen Tarif, der den Basis-Anspruch jedes Kunden zunächst einmal abdeckt: So gibt es eine Sprach- und SMS-Flatrate für alle deutschen Netze. Monatlich 4 GB Datenvolumen sind im LTE-Netz nutzbar. Die Datenübertragung ist auf 25 Mbit/s gedrosselt, was bei einer Smartphone-Nutzung aber keinen relevanten Nachteil darstellt.

Buchen kannst du fraenk genau so wie das Vorbild freenet Funk ausschließlich über die eigens dafür bereitgestellte App. Bezahlen kannst du per Paypal, die SIM-Karte kommt per Post. Ein einmaliger Bereitstellungspreis fällt nicht an. fraenk ist monatlich kündbar.

Keine Tarifauswahl, keine Optionen, keine Zusatzkosten

Eine Tarif-Auswahl gibt es nicht: fraenk hat nur einen einzigen Tarif. Auch Tarifoptionen oder Smartphones gibt es nicht. Und: Kostenpflichtige Sonderrufnummern und Premium-SMS sind nicht nutzbar. Das gilt auch für Anrufe und SMS von Deutschland ins Ausland. Roaming ist innerhalb der EU inklusive. Sprich: Deine monatlichen Kosten können nicht aus Versehen über 10 Euro liegen.

Sollte das Datenvolumen von 4 GB pro Monat aufgebraucht sein, ist Surfen zunächst einmal nur noch im WLAN möglich. Es gibt keine Drosslung auf 32 oder 64 kBit/s wie bei anderen Tarifen, die Mobilfunkverbindung ist für Daten abgeschaltet. Für einmalig 5 Euro kannst du aber 2 GB Datenvolumen nachbuchen – und das bis zu zehnmal monatlich. Nicht genutztes Extra-Datenvolumen verfällt nach 31 Tagen.

EU-Roaming inklusive

Gegenüber freenet Funk hat fraenk einen entscheidenden Vorteil – auch wenn dieser wegen der Corona-Krise gerade nicht zum Tragen kommt: Die Nutzung per Roaming innerhalb der EU ist möglich. Das heißt, du kannst den Tarif auch in Griechenland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Ungarn, Kroatien, Italien, Rumänien, Schweiz, Tschechien, Slowakei, Österreich, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Litauen, Lettland, Estland, Polen, Gibraltar, Portugal, Luxemburg, Irland, Island, Liechtenstein, Malta, Zypern, Bulgarien und Slowenien nutzen.

Übrigens: Deine bisherige Rufnummer kannst du nicht zu fraenk mitnehmen. Aber: Wenn dir deine fraenk-Rufnummer gefällt und du zu einem anderen Anbieter wechseln willst, ist dieser Vorgang laut Preisliste kostenlos. Seit kurzem dürfen die Kosten hierfür nur noch maximal 6,82 Euro betragen. Die Realisierung von fraenk erfolgt übrigens über die Telekom-Tochter congstar.