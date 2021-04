Formel 1 auf Sky: So bist du live in Portugal dabei

Denn Sky hat in diesem Jahr an den meisten Rennen der Saison die exklusiven Übertragungsrechte. Das heißt, dass du den großen Preis von Portugal nur auf Sky sehen kannst. Sky bietet dir weitaus mehr als nur die reine Übertragung des Rennens am 2. Mai.

So kannst du schon am Freitag das 1. und 2. Freie Training in voller Länge verfolgen. Am Samstag überträgt Sky das 3. Freie Training und das Qualifying um 16 Uhr. Am Sonntag bist du dann um 16 Uhr beim Rennen live dabei. Alle Live-Übertragungen findest du auf Sky Sport F1, dem neuen Zuhause für Motorsport von Sky. In Zeiten, in denen keine Formel-1Live-Übertragungen stattfinden, findest du hier auch die Rennen der Formel 2 und Formel 3 sowie den Porsche Supercup und spannende Dokus.

Doch zurück zum Großen Preis von Portugal: Sky-Experte Ralf Schumacher sowie Timo Glock und die Moderatoren und Kommentatoren Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner begrüßen dich von der Strecke in Portimao.

Sky Q: UHD, Live-On-Board und mehr Extra-Features

Mit einem Sky-Abo und dem Sky-Q-Receiver hast du dabei die beste Übertragung, die es jemals in der Formel 1 gab. Denn Sky zeigt das Rennen einerseits in UHD und somit in gestochen scharfer 4K-Auflösung auf Sky Sport UHD. Andererseits hast du mit dem Sky-Q-Receiver aber auch Zugriff auf die neue „Was hab ich verpasst-Funktion“, und kannst dir so beispielsweise den Start, die spannendsten Überholmanöver oder den entscheidenden Unfall noch einmal anschauen. Das geht schon kurz nach der Live-Übertragung und immer genau dann, wenn du es willst.

Doch Sky bietet dir noch mehr: Denn wenn du willst, steigst du direkt zu Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel ins Auto und fährst in der Cockpit-Ansicht mit. Und zwar das komplette Rennen lang. Über den Sky Q-Receiver kannst du alle On-Board-Kameras, den Data Channel und einen Kanal aus der Boxengasse jederzeit live verfolgen.

Das Sky-Abo inklusive Sky-Q-Receiver für Kabel oder Satellit gibt es schon für monatlich 17,50 Euro.

Sky Ticket: Voll flexibel, alle Inhalte

Doch auch ohne Sky-Abo musst du nicht vor einem schwarzen Bildschirm sitzen. Sky Ticket, der Streamingdienst von Sky bietet dir ebenfalls alle Live-Übertragungen der Formel 1. Auf Wunsch ist Sky Ticket monatlich kündbar, gleichzeitig hast du vollen Zugriff auf alle Sportarten, die Sky zeigt.

Sehen kannst du Sky Ticket entweder per Smartphone oder Tablet oder aber per Smart-TV-App, Fire TV, Playstation, Apple TV, Xbox oder dem Sky Ticket TV-Stick, den dir Sky bei einem Sky-Ticket Supersport Jahresabo sogar schenkt. Durch das Jahresabo sinken sogar die monatlichen Grundkosten noch einmal deutlich und du zahlst nur 19,99 Euro monatlich.

