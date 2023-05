Ford stellt Produktion ein: Das E-Auto ist schuld

Seit 1976 rollt der Ford Fiesta vom Band und wurde bis heute weltweit mehr als 18 Millionen Mal verkauft. Davon wurden allein 9 Millionen Exemplare zwischen 1979 und 2018 in Köln produziert. Inzwischen hat es der Fiesta in die achte Generation geschafft. Bis heute zählt der beliebte Kleinwagen zu den erfolgreichsten Ford-Modellen aller Zeiten. Doch die Beliebtheit sinkt. Und Ford reagiert. Nach fast 50 Jahren werden die Produktionsbänder angehalten. In einem Monat ist Schluss. Die Gründe für das bevorstehende Aus sind vielfältig. Auch das E-Auto trägt eine Mitschuld.

E-Auto sorgt bei Ford für Aufräumaktion

Die Entwicklung des Ford Fiesta stottert bereits seit Jahren. Der Autobauer bestätigte das Aus des einst beliebten Modells bereits Ende des vergangenen Jahres. In genau einem Monat ist es so weit: Ende Juni wird der letzte Fiesta in den Ford-Werken in Köln vom Band laufen. Bis zum Produktionsende will Ford den Fiesta nur noch ausschließlich als 5-türige Versionen produzieren. Und hier lässt sich bereits der erste Grund für das Aus des Kleinwagens ausmachen.

Denn Kleinwagen mit drei Türen sind out. Das zeigt nicht zuletzt der Aufstieg des SUV. Und schaut man sich den E-Auto-Markt an, stellt man schnell fest, dass Autobauer hier zunächst Limousinen auf die Straße bringen, ehe sie über andere Klassen nachdenken. Hinzu kommt: Die Kosten für Design, Entwicklung, Konstruktion und Herstellung eines Kleinwagens sind genauso hoch, wie die größerer Autos – etwa eines SUV-Modells wie bei Ford dem Puma oder Kuga. Zudem sind die Gewinne niedriger. Und zuletzt ist es das E-Auto, dass dem Fiesta den Todesstoß verpasst.

Benziner und Diesel haben ausgedient

Mit dem beschlossenen Aus für Benziner und Diesel zieht Ford in Köln auch bei Verbrennungsmotoren die Reißleine. Mit dem Fiesta verschwindet auch der letzte Benzinmotor aus den Kölner Ford-Werken und wird ins Motorenwerk nach Craiova/Rumänien verlagert. So kann sich Ford voll auf die Entwicklung des Elektroautos konzentrieren. Und das muss Ford auch dringend, wenn man mit beim E-Auto nicht ins Hintertreffen geraten will. Denn inzwischen haben nahezu alle Autobauer, die Fahrzeuge für den Massenmarkt produzieren, bereits mehrere E-Modelle zur Auswahl. Japanische Autobauer wie Honda und Toyota außen vor gelassen.

Neben dem Fiesta hat Ford bereits die Produktion des Galaxy und S-Max eingestellt. Den Ford Focus soll es 2025 als Nächstes treffen. Der Pkw-Gigant plant eine Neuausrichtung. Die künftigen Modelle sollen rein elektrisch betrieben werden. Bereits im März hat der Autobauer sein „erstes“ E-Auto vorgestellt. Im kommenden Jahr sollen drei weitere E-Auto-Modelle folgen. Ab 2030 will Ford nur noch vollelektrische Autos anbieten und bis 2050 CO₂-neutral werden.