FlixTrain Upgrade: Bahn-Konkurrent wertet Angebot kräftig auf

Das Angebot von FlixTrain wächst weiter. Wie die Flix SE aus München jetzt publik machte, werden im Laufe der kommenden Wochen gleich drei neue Linien mit zwölf neuen Zielen in den Netzplan von FlixTrain integriert. Darunter auch eine erste internationale FlixTrain-Verbindung in die Schweiz. Und: Auf den schon bestehenden Linien will FlixTrain in Zukunft mehr Abfahrten realisieren. Aber der Reihe nach.

Drei neue Linien von FlixTrain

Schon bekannt war, dass FlixTrain bereits ab dem 19. Mai auf der Linie FLX15 zwischen Stuttgart und Hamburg verkehrt. Zwischenhalte sind unter anderem in Heidelberg, Frankfurt/Main, Kassel und Hannover geplant. Abfahrten finden an fünf Tagen in der Woche statt, allerdings nur einmal pro Strecke pro Tag. In Hamburg geht es morgens los, mit Ankunft in Stuttgart zur Mittagszeit, die Gegenrichtung startet am Nachmittag in Schwaben und kommt am späten Abend in der Hansestadt wieder an. Die Strecke wird vom FlixTrain-Partner Schienenverkehrsgesellschaft mbH (SVG) betrieben.

Ab dem 2. Juni startet FlixTrain in Kooperation mit der Netzwerkbahn Sachsen (NES) eine neue Verbindung auf der Strecke von Berlin nach Wiesbaden, die sonntags bis nach Stuttgart (ohne Stopp in Wiesbaden und Frankfurt/Main Flughafen) verlängert wird. Dabei werden unter anderem auch Städte wie Braunschweig, Hildesheim und Offenbach bedient. Abfahrten auf der Linie FLX11 finden an vier Tagen in der Woche statt: montags, freitags, samstags und sonntags.

Wiederum ab dem 23. Juni geht es neu mit FlixTrain zwischen Berlin und Basel auf die Reise – ebenfalls realisiert von der NES. Die erste grenzüberschreitende Verbindung von FlixTrain gliedert unter anderem auch Karlsruhe, Baden-Baden, Offenburg, Freiburg, Wiesloch, Bad Hersfeld und Weil am Rhein in das Angebot des Bahn-Wettbewerbers ein. Die neue Verbindung wird in die bereits bestehende Linie des FLX10 integriert und fährt einmal täglich von Donnerstag bis Montag. Bis zu zwei weitere Züge verkehren auf dieser Linie pro Tag auf dem Abschnitt zwischen Berlin und Stuttgart.

Tickets für die neuen FlixTrain-Strecken stehen ab sofort ab 4,99 Euro zur Verfügung. Besonders lange Verbindungen sind ab 9,99 Euro pro Richtung buchbar.

Das FlixTrain-Streckennetz im Sommer 2022.

Mehr Fahrten auf bekannten Strecken

Ab Anfang Juni, rechtzeitig vor Beginn der Sommersaison, will FlixTrain zudem häufiger auf seinen schon bekannten Strecken fahren. Das gilt einerseits für die Verbindung von München über Köln nach Hamburg (Linie FLX20), aber auch für die Linie von Hamburg über Berlin nach Leipzig (Linie FLX35).

So fährt etwa der FLX20 nicht mehr nur von Montag bis Mittwoch zwischen Hamburg (Abfahrt 8:50 Uhr) und Köln (Ankunft 12:56 Uhr), sondern täglich. Zudem wird er über Bonn, Frankfurt/Main, Würzburg und Augsburg bis München Hauptbahnhof (Ankunft 20:07 Uhr) verlängert. In der Gegenrichtung geht es täglich um 7:48 Uhr in München los, mit Ankunft um 19:07 Uhr in Hamburg. In Summe ist diese Linie ab dem 11. Juni bis zu dreimal täglich unterwegs.

Details zu den FlixTrain-Fahrplänen sind über die Homepage des Anbieters einsehbar. In Summe sind im deutschsprachigen Raum in Zukunft neben 300 Stopps von FlixBus rund 70 Ziele mit FlixTrain zu erreichen. Und in Zukunft könnten noch zahlreiche weitere Halte dazu kommen. Denn hinter den Kulissen arbeitet die Flix SE bereits eifrig daran, in Zukunft mit zahlreichen weiteren Zügen operieren zu können.