FlixTrain: Heftige Turbulenzen wegen COVID-19

Seit rund einem Monat fahren in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie keine Flixtrain-Züge mehr. Das heißt: Zum Beispiel weder zwischen Köln und Hamburg, noch zwischen Berlin und Köln sind die grünen Züge von FlixMobility aktuell unterwegs. Wer schon ein Flixtrain-Ticket gekauft hat, darf mindestens bis Ende April auf gleicher Strecke in der 2. Klasse auf die Züge der Deutschen Bahn ausweichen. „Betroffene Fahrgäste werden selbstverständlich auch weiterhin zeitnah über Alternativregelungen informiert, sollte die Situation anhalten“, teilte ein FlixMobility-Sprecher auf Anfrage von inside digital mit.

Flixtrain muss sich einen neuen Partner suchen

Doch wie schnell die Flixtrain-Züge zwischen Berlin und Köln sowie zwischen Berlin und Hamburg überhaupt wieder starten können, steht in den Sternen. Denn der aktuelle FlixMobility-Partner BahnTouristikExpress (BTE), eine Tochter des amerikanischen Unternehmens Railroad Development Corporation (RDC) will nach dem Ende der Corona-Krise die auf beiden Strecken (FLX 20 und FLX 30) betriebenen Flixtrain-Züge nicht mehr über deutsche Schienen rollen lassen. Das berichtet das International Railway Journal (IRJ) unter Berufung auf eine E-Mail von BTE-Chef Markus Hunkel an alle Mitarbeiter.

In dieser E-Mail beklage Hunkel eine „massive Änderung“ seitens FlixMobility gegenüber der aktuellen Partnerschaft. „Kurz vor Ostern verband Flixtrain die Wiederaufnahme des Verkehrs überraschenderweise mit einer Reihe neuer Bedingungen“, klagt Hunkel in der E-Mail und führte gegenüber dem IRJ weiter aus, dass seitens FlixMobility an den Grundmauern der Partnerschaft gerüttelt worden sei. „Die Änderungen beinhalteten eine grundlegende Umkehr der vereinbarten Struktur der Partnerschaft“, so Hunkel. Da FlixMobility nicht bereit gewesen sei, Kompromisse einzugehen, sei das Ende der Zusammenarbeit zwischen BTE und Flixtrain unvermeidlich. Ein nachhaltiger Bahnbetrieb sei unter den neuen Bedingungen nicht mehr möglich gewesen.

FlixTrain will betroffene Strecken weiter bedienen

FlixMobility bestätigte auf Anfrage von inside digital, dass FlixTrain und RDC sich dazu entschieden hätten, die Zusammenarbeit zu beenden. „Flixtrain plant die Strecken Köln – Hamburg und Köln – Berlin auch in Zukunft anzubieten, sobald die Reiseaktivitäten wieder entsprechend zunehmen, welche derzeit aufgrund der COVID-19-Situation ausbleiben“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Man befinde sich aktuell in Gesprächen mit neuen Partnern.

Zu den Gründen, die zum Aus der Partnerschaft mit RDC geführt haben, wollte sich das Unternehmen nicht näher äußern. Wichtig zu wissen ist aber: Die Verbindung von Berlin über Erfurt und Frankfurt Süd nach Stuttgart ist von dem BTE-Aus nicht betroffen. Denn die Linie FLX 10 wird vom tschechischen Transportunternehmen Leo Express und nicht von BTE betrieben.

Auch Flixbus steht weiter still

Übrigens kann FlixMobility aktuell auch keine Busse über deutsche Autobahnen rollen lassen. Wie bei FlixTrain ruht auch bei FlixBus das Geschäft. Man verfolge die aktuellen Entwicklungen und stehe in ständigem Austausch mit den Behörden, heißt es vonseiten der Flixbus-Gründer. „Wir wollen den Betrieb unserer Netzwerke, sobald es möglich und sinnvoll ist wieder aufnehmen“, sagte ein Sprecher zu inside digital.

jetzt weiterlesen Zum Winterwechsel: Flixtrain fährt sieben neue Städte an

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.