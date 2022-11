Fire TV Stick und Co. zum Black Friday: Hersteller locken mit riesigen Rabatten

Nicht jeder Fernseher ist ein Smart-TV, doch mit einem Streaming-Stick bringst du Netflix, Prime Video, Disney Plus und viele weitere Dienste auf deinen Fernseher. Das Setup ist denkbar einfach: Stick mit einem freien HDMI-Port am Fernseher und einer Steckdose verbinden und schon kann es losgehen.

Auch für Smart-TV-Besitzer kann sich ein Streaming-Stick lohnen. So ist die Oberfläche von günstigeren oder älteren Smart-TVs deutlich langsamer als mit einem Streaming-Stick für wenige Euro. Außerdem bekommen Fernseher oft nach wenigen Jahren schon keine Updates mehr und können neue Streaming-Dienste wie beispielsweise Apple TV+ nicht nutzen. Auch sind die Fernbedienungen der Sticks dank Bluetooth-Verbindung komfortabler.

Gründe für einen Streaming-Stick gibt es also mehr als genug. Doch welches Modell ist das Richtige für dich?

Vier Anbieter dominieren den Markt

Beim Kauf eines neuen Streaming-Sticks hast du die Wahl zwischen vier verschiedenen Plattformen: Fire OS von Amazon, Roku OS von Roku, tvOS von Apple und Android TV von Google. Diese unterscheiden sich nicht nur in der Optik und Bedienung, sondern auch in der Verfügbarkeit der verschiedenen Streaming-Dienste. Wir zeigen dir, welche Anbieter auf welcher Plattform verfügbar sind und wo noch Unterschiede liegen.

Fire TV Stick von Amazon

Der mit Abstand beliebteste Anbieter in Deutschland ist Amazon mit seinen Fire TV Sticks. Durch eine große Modellpalette und regelmäßige Rabattaktionen finden sich die Streaming-Sticks des Anbieters in vielen Haushalten. Entsprechend groß ist auch die App-Auswahl. Alle großen Streaming-Dienste und alle Mediatheken der deutschen Fernsehsender sind verfügbar. Nur die App des Nachrichtensenders Welt haben wir vermisst.

Das Betriebssystem selbst ist hingegen etwas überladen und besitzt viel Werbung. Zudem legt Amazon großen Wert auf seine eigenen Streaming-Inhalte und spendiert ihnen einen sehr dominanten Platz im System. Die Fernbedienung ist übersichtlich und bietet sogar beim günstigsten Modell Bluetooth und eine Mikrofon-Taste. Die Fernbedienung der besseren Modelle kann sogar den Fernseher einschalten und die Lautstärke steuern. So benötigst du nur noch eine Fernbedienung. Android-Nutzer können zudem ihren Bildschirminhalt auf den Fire TV Stick streamen.

Zum Black Friday bekommst du den günstigsten Fire TV Lite bereits für 14,99 Euro. Vorsicht: Bei dem günstigsten Lite-Modell verzichtest du auf Tasten für Lautstärke und zum Ausschalten des TVs. Das leistungsstärkere Modell mit besserer Fernbedienung und 4K-Support bekommst du aktuell im Angebot für 24,99 Euro.

→ Amazon Fire TV Stick 4K Max im Test

Roku: Neuer Anbieter mit Kampfpreisen

In Deutschland ist Roku erst seit 2021 vertreten. Doch in Amerika sind die Streaming-Sticks dieses Anbieters seit mehreren Jahren Marktführer. Roku zeichnet sich insbesondere durch seine sehr schlanke und einfach zu bedienende Oberfläche aus. Der Startbildschirm ist minimalistisch gehalten und zeigt nur eine Ansicht aller installierten Apps sowie einen Werbebanner.

Bei der App-Auswahl hat Roku im Moment jedoch das Nachsehen. So sind zwar alle internationalen Streaming-Anbieter vertreten, doch bei den deutschen Anbietern gibt es einige Lücken. So fehlen uns aktuell die TV-Streaming-Anbieter Zattoo, Magenta und die Joyn-Mediathek sowie die Apps der Fernsehsender Arte, n-tv und Welt.

Roku überzeugt primär durch eine einfache Bedienung. Damit eignen sich die Sticks perfekt, um den Fernseher der Eltern, Großeltern oder Kinder smart zu machen. Doch auch für Apple-Nutzer bietet sich Roku an. Denn Roku unterstützt als einziger Anbieter AirPlay und das Streaming vom iPhone auf den Fernseher. Zudem kann der Roku-Stick über die Apple Home App eingeschaltet werden. Android-Streaming wird auch unterstützt. Sobald sich die App-Auswahl verbessert, sind die Streaming-Sticks eine echte Alternative zu Amazons Fire TV. Aktuell hängt es von deinen Apps ab, ob Roku etwas für dich ist.

Preislich geht es bei Roku im Black Friday Sale auch ab 14,99 Euro los (4K für 17,99 Euro). Vorsicht: Bei den günstigen „Roku Express“ Modellen setzt der Hersteller auf altmodische Infrarot-Fernbedienungen. Eine Bluetooth-Fernbedienung mit TV-Steuerungstasten, die weitere Fernbedienungen überflüssig machen, bieten nur die teureren Modelle (ohne „Express“ im Namen). Hier gibt es das leistungsstarke 4K-Modell am Black Friday für 24,99 Euro.

→ Roku Express 4K im Test

Android TV & Google: Viel Auswahl

Android TV kommt nicht nur auf Googles eigenem Streaming-Stick mit dem komplizierten Namen „Chromecast mit Google TV“ zum Einsatz. Stattdessen findet sich das System auf vielen Smart-TVs von Panasonic, Sony und Xiaomi sowie auf Streaming-Sticks anderer Hersteller wieder. So setzen etwa der Magenta TV Stick der Telekom oder der neue waipu.tv Stick mit echten Nummerntasten auf das Google-System.

Auf Googles eigenem Streaming-Stick ist die App-Auswahl nahezu vollständig. Nur die Sky Ticket App ist nicht vorhanden. Aufpassen musst du jedoch bei Drittanbieter-Sticks, die ebenfalls auf das Google-System setzen. Bei einigen Anbietern ist hier beispielsweise die Netflix-App nicht vorhanden.

Das Google-System ist von der Optik mit den Fire TV Sticks vergleichbar. Also relativ überladen und mit viel Werbung und nicht abschaltbaren Vorschlägen. Ob du zum Fire TV Stick oder zu Google greifen solltest, würden wir von dem Ökosystem abhängig machen. Bist du im Google-Kosmos unterwegs, ist der Chromecast der richtige Kauf. Hast du jedoch eine Alexa bei dir stehen oder bist überzeugter Prime Video Nutzer? Dann eher ein Fire TV Stick.

Beim Kauf kannst du zwischen einer HD-Variante für 40 Euro und einem 4K-Modell für 70 Euro wählen. Zum Black Friday gibt es das 4K Modell im Sale für 49 Euro. Beide Modelle kommen mit einer komfortablen Bluetooth-Fernbedienung mit integriertem Google Assistant daher.

Apple TV: teuer, aber fast perfekt

Der Apple TV spielt preislich in einer ganz anderen Liga als die bisher vorgestellten Streaming-Sticks. So musst du für das Streaming-Gadget von Apple mindestens 169 Euro einplanen. Doch für das Geld bekommt man eine sehr schicke und intuitive Oberfläche und eine absolute Premium-Ausstattung. So besteht die Bluetooth-Fernbedienung mit TV-Steuerungstasten aus hochwertigem Aluminium und ist für komfortables Scrollen mit einem Touchfeld ausgestattet. Besitzt du ein iPhone mit Face ID Kamera, kannst du mit diesem sogar die Farbdarstellung deines Fernsehers kalibrieren.

Bei der App-Auswahl kann der Apple TV ebenfalls glänzen. Als einziger Anbieter im Test unterstützt Apple alle Streaming-Anbieter und Mediatheken. Dank der exklusiven Sky-Q App kannst du das Streaming-Gadget sogar mit deinem regulären Sky-Abonnement verwenden. Auch Vodafones GigaTV ist exklusiv auf dem Apple TV verfügbar.

Im Gegensatz zu allen anderen Anbietern ist die Oberfläche beim Apple TV komplett werbefrei. Du hast die Auswahl zwischen einem klassischen Homescreen mit Apps oder einem Portal mit Film-Vorschlägen und einer Watchlist von all deinen genutzten Anbietern.

Auch ohne andere Apple-Produkte im Haushalt kannst du den Apple TV problemlos verwenden. Jedoch verzichtet man ohne iPhone auf die Farbkalibrierung des Fernsehers und die Möglichkeit, den Fernseher per App zu steuern. Auch ist das Übertragen des Smartphone-Bildschirms von Android nicht möglich.

→ Apple TV (2022) bei Amazon

Fazit: Das solltest du beim Streaming-Stick Kauf beachten

Jeder der hier vorgestellten Anbieter hat seine Stärken und Schwächen. Außer beim teuren Apple TV muss man auch bei jedem Streaming-Stick auf mindestens eine der von uns getesteten Apps verzichten.

Die App-Auswahl beim Fire TV Stick und bei Google TV ist besser als bei Roku, zumindest bei den deutschen Anbietern. Dafür ist die Oberfläche bei Roku nicht so überladen und kommt mit deutlich weniger Werbung aus. Die großen Streaming-Dienste wie Netflix, YouTube, Disney+ und Prime Video sind auf allen Plattformen verfügbar.

Eine vollständige Tabelle aller Streaming-Anbieter und Apps findest du am Ende des Artikels.

Für nur gelegentlich genutzte, günstige Fernseher mit HD oder Full-HD-Auflösung, raten wir dir zu einem günstigen Fire TV Stick Lite oder Roku Express HD. Zum Black Friday bekommst du beide Modelle für lediglich 15 Euro.

Für den täglichen Einsatz solltest du jedoch ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen, um 4K-Support und eine flüssigere Bedienung zu erhalten. Auch wenn dein aktueller Fernseher kein 4K unterstützt. Zum Black Friday zahlst du für entsprechende Modelle des Fire TV Stick und Roku lediglich 25 Euro. Auch der Google TV ist erstmals reduziert zu haben und kostet aktuell rund 50 Euro. Hier findest du alle drei Produkte im Black Friday Sale:

Für echte Streaming-Enthusiasten bietet sich der Apple TV (2022) an. Mit rund 190 Euro ist das Modell leider alles andere als günstig und auch zum Black Friday nicht reduziert zu haben. Dafür bietet es jedoch absolute Premium-Ausstattung und unterstützt als einziger Anbieter jeden von uns getesteten Streaming-Dienst und jede Mediathek.

Welche Apps gibt es auf welchem Streaming-Stick?

Anbieter Fire TV Sticks Roku Sticks tvOS (Apple) Google TV Netflix ✅ ✅ ✅ ✅ Amazon Prime Video ✅ ✅ ✅ ✅ Disney+ ✅ ✅ ✅ ✅ YouTube ✅ ✅ ✅ ✅ Apple TV+ ✅ ✅ ✅ ✅ WOW (Sky Ticket) ✅ ✅ ✅ 🚫 Sky Q 🚫 🚫 ✅ 🚫 Zattoo ✅ 🚫 ✅ ✅ waipu.tv ✅ ✅ ✅ ✅ Magenta TV ✅ 🚫 ✅ ✅ Giga TV 🚫 🚫 ✅ ✅ O2 TV ✅ 🚫 ✅ ✅ Joyn ✅ 🚫 ✅ ✅ Pro 7 ✅ ✅ ✅ ✅ Sat1 ✅ ✅ ✅ ✅ Kabel Eins ✅ ✅ ✅ ✅ RTL+ ✅ ✅ ✅ ✅ ntv ✅ 🚫 ✅ ✅ Welt 🚫 🚫 ✅ ✅ ARD ✅ ✅ ✅ ✅ ZDF ✅ ✅ ✅ ✅ ARTE ✅ 🚫 ✅ ✅ StarzPlay ✅ ✅ ✅ ✅ PlutoTV ✅ ✅ ✅ ✅ Bildschirm übertragen von Android ✅ ✅ 🚫 ✅ Bildschirm übertragen von iOS 🚫 ✅ ✅ 🚫 Sprachassistent ✅ (Alexa) ✅ (proprietär) ✅ (Siri) ✅ (Google)