"Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger": Hier kannst du den Abenteuerfilm jetzt streamen

Mit „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“ startete 2013 ein Erfolgsfilm im Kino. Fast 1,4 Millionen Menschen sahen den Hollywood-Streifen rund um die fantastische Geschichte rund um Pi und den Tiger hierzulande im Kino. Obgleich der Abenteuerfilm nun schon seit einigen Jahren auf dem Markt ist, ist seine Beliebtheit ungebrochen. Nun kannst du „Life of Pi“ auch im Netz streamen.

Life of Pi: Darum geht es in dem Blockbuster

Ursprünglich ist „Schiffbruch mit Tiger“ ein Roman des spanischen Autors Yann Martel, der 2001 erschien. 2012 – beziehungsweise in Deutschland 2013 – folgte der gleichnamige Kinofilm von Regisseur Ang Lee. Die Abweichungen zum Buch sind da, die Geschichte an sich bleibt davon aber unberührt.

So steht der Junge Piscine „Pi“ Molitor Patel aus Montreal im Zentrum der Erzählung, dessen außergewöhnliche Lebensgeschichte ein Schriftsteller in einem Buch festhalten möchte. Und die Geschichte des gebürtigen Inders hat es in sich: Er wächst als Sohn eines Zoodirektors auf und kommt so gleich auf den Geschmack von Abenteuern. Gemeinsam mit seinen Eltern macht er sich auf die Reise mit einem Ozeandampfer, auf dem nicht nur die Familie, sondern auch die Tiere des Zoos untergebracht sind. Das Ziel: Kanada und ein besseres Leben. Pi und seine Eltern möchten auswandern. Doch es kommt, wie es kommen musste: Der Dampfer gerät in einen Sturm, und das Schiff kentert.

Pi kann sich gerade noch auf ein Rettungsboot hieven, bevor der Ozean ihn verschlingt. Niemand überlebt – bis auf den gefährlichen bengalischen Tiger, der auf den Namen Richard Parker hört. 227 Tage müssen Pi und Tiger auf dem Boot überleben – ob sie es schaffen?

So kannst du den Abenteuerfilm sehen

Während der damals noch junge Nachwusschauspieler aus Neu-Dehli, Suraj Sharma, die Hauptrolle des Pi übernahm, sind auch Gérard Depardieu als Schiffskoch und Rafe Spall („Zwei an einem Tag“) in dem Hollywood-Streifen zu sehen. Insgesamt wurde „Life of Pi“ 68 Mal für diverse Kategorien von unterschiedlichsten Filmpreisen nominiert. 30 Preise gewann der Film letztlich, darunter vier Oscars in den Kategorien „Beste Regie“, „Beste Kamera“, „Visuelle Effekte“ und „Beste Filmmusik“.

„Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“ startet am heutigen 3. Dezember bei Disney+, wo du den Film ab sofort streamen kannst. Wenn du noch kein Kunde des Streaming-Dienstes bist, hast du keine große Auswahl, wenn du den Kinofilm ansehen willst. Was heißt das? Anders als bei der Konkurrenz bietet Disney+ keinen kostenlosen Probemonat an. Auch verschiedene Abo-Modelle finden sich nicht – der Mickey-Mouse-Dienst macht es dir also einfach. Kurzum: Du kannst Disney+ entweder für 8,99 Euro im Monat oder aber für 89,90 Euro im Jahr buchen. Letzteres bietet eine Ersparnis von 15 Prozent.

