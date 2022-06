Letzte Chance: Quentin Tarantinos blutrünstigster Actionfilm bei Netflix im Stream

Es war erst der vierte Film, in dem Quentin Tarantino Regie führte, und das eigenständig. Das ist mittlerweile fast 20 Jahre her, der Film deswegen aber kein bisschen weniger beliebt. Die Actionfilmreihe „Kill Bill“ besitzt Kultstatus. Und wenn du sie jetzt abermals sehen willst, musst du zuschlagen.

„Kill Bill Vol. 1“ im Stream

Jede Menge Blut, abgerissene Gliedmaßen – und noch mehr Blut. Quentin Tarantino ist zwar bekannt für seine explizite Darstellung von Gewalt, doch „Kill Bill Vol. 1“ übertraf 2003 so einiges. Der Actionstreifen gilt als einer der blutigsten des Regisseurs. Kein Wunder, muss die Hauptfigur auf jede erdenkliche Weise Rache üben.

Die Frage lautet: Wo kannst du dieses blutige Meisterwerk ohne Zusatzkosten anschauen? Die Antwort lautet: Netflix. Der Streaming-Dienst führt „Kill Bill Vol. 1“ derzeit noch im Repertoire, das aber nur noch für kurze Zeit. Bis zum 21. Juni kannst du den Film noch streamen, danach verschwindet er von der Plattform. Aktuell ist er auch auf keinem anderen Streaming-Dienst gelistet, sodass du die Gelegenheit jetzt noch einmal ergreifen solltest.

Rache ist süß: Das ist die Geschichte des Actionfilms

Stell dir vor, du willst ein neues Leben beginnen. Stattdessen kommt dir Tod und Verderben in die Quere und dein altes Leben endet – mit dem Tod. So geht es „der Braut“ (Uma Thurman), als sie Hochzeit feiern will. Diese verwandelt sich allerdings in ein blutiges Massaker, als die Killer O-Ren Ishi (Lucy Liu), Vernita Green (Vivica A. Fox). Budd (Michael Madsen) und Elle Driver (Daryl Hannah) über die Zeremonie herfallen. Doch die Braut – die namentlich nicht genannt wird – überlebt jeder Logik zum Trotz und dürstet seitdem nach Rache.

Dabei will sie nicht nur dem tödlichen Killer-Quartett das Leben aushauchen, sondern allen voran dessen Auftraggeber: Bill, der Gangster-Boss (David Carradine). Um ihre Mission vollziehen zu können, zieht die Braut durch die Lande, bis sie sich von einem sagenumwobenen Waffenschmied ein Schwert anfertigen lässt. Und damit hat der blutrünstige Rachefeldzug gerade erst begonnen.