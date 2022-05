Letzte Chance für Tarantino-Fans: Dieser blutrünstige Westernfilm verlässt Netflix

Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Jamie Foxx und Christoph Waltz. Liest man allein diese Namen, weiß man, dass die geballte Ladung aus Hollywood in einem Film zusammenkommt. Fügt man nun noch Quentin Tarantino als Regisseur hinzu, ist das Paket mit einer Prise Wahnsinn abgerundet. Vor zehn Jahren erschien Tarantinos erster Westernfilm – mit genau dieser Besetzung.

In „Django Unchained“ triffst du auf Django (Jamie Foxx), ein Sklave, der im tiefsten Süden der USA lebt. Er wurde von seiner Frau Brunhilde (Kerry Washington) getrennt, nach der er seitdem sucht. Sein Leben sollte sich zum Besseren wenden, nimmt man an, als Django von dem Düsseldorfer Zahnarzt Dr. King Schultz (Christoph Waltz) befreit wird. Doch diese Freiheit kommt nicht ohne Bedingungen: Der zwielichtige Arzt will als Gegenleistung, dass Django gemeinsam mit ihm die Brittle Brothers aufspürt und tötet.

Das Duo macht sich auf den Weg und wittert bald die Fährte von Plantagenbesitzer Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Ein diabolischer Mann, der ausgerechnet Brunhilde in seinen Fängen hat. Django setzt alles daran, seine große Liebe zu befreien. Doch sein ausgetüftelter Plan ist riskant – und wird blutrünstig.

Django Unchained streamen – so gehts

Mit seinem ersten Westernfilm, der bereits 2012 in die Kinos kam, gelang Tarantino einmal mehr ein Meisterwerk. Gespickt mit Querverweisen und einem teils extra komponierten Soundtrack von Ennio Morricone. Der Film erhielt zahlreiche Auszeichnungen, Waltz etwa den Oscar in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ und Tarantino für das „Beste Originaldrehbuch“.

„Django Unchained“ kannst du momentan bei Netflix streamen – dem einzigen Streaming-Dienst, bei dem der Film aktuell verfügbar ist. Doch die Tage des Westernfilms sind gezählt. Schon am 31. Mai verlässt Tarantinos Westerndebüt die Plattform. Du musst also schnell sein, um den fast dreistündigen Racheakt noch ansehen zu können. Danach kannst du „Django Unchained“ nur noch leihen, etwa bei Amazon Prime Video.