Letzte Chance bei Netflix: Diesen Actionstreifen mit Keanu Reeves solltest du gesehen haben

Es ist wie so oft: Eigentlich will der Titelheld des Films in den Ruhestand gehen. Doch unerwartete Ereignisse hindern ihn daran und ziehen ihn beinahe magisch ins nächste Abenteuer. So passiert es auch dem Auftragskiller John Wick (Keanu Reeves) – nun, eigentlich Ex-Auftragskiller. Doch dann passiert, das passieren musste.

John Wick: Das passiert im 2. Kapitel

Denn als John seinen Wagen, seinen geliebten Ford Mustang, abholen will, muss er sich mit dem russischen Mafia- Sohn Abram Tarasov (Peter Stormare) einigen. Nach einigen Eskapaden schaffen es die zwei Männer, Frieden zu schließen. Doch der währt nicht lange: Plötzlich steht Johns ehemaliger Kollege Santino (Riccardo Scamarcio) in der Tür. In seiner Hand eine blutige Münze. Und es ist nicht irgendeine Münze: Sie steht für Johns Versprechen, Hilfe zu leisten im Gegenzug für einen Gefallen, der bereits eine lange Zeit zurückliegt.

John bleibt somit nichts anderes übrig, als das „Ex“ in Ex-Auftragskiller zu streichen und seine Arbeit wieder aufzunehmen. Tut er es nicht, droht ihm der Tod. Der neue Auftrag führt ihn nach Rom, wo Santinos Schwester Gianna (Claudia Gerini) versucht, in die Kreise der einflussreichsten und gefürchtetsten Gangsterbosse zu gelangen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Letzte Chance auf diesen Actionfilm

„John Wick: Kapitel 2“ kannst du derzeit noch bei Netflix ansehen. Das aber nicht mehr lange, denn der Streaming-Dienst löscht den actionreichen Film mit dem beliebten Hollywood-Star in der Hauptrolle in einer Woche, also am 15. April. Danach kannst du ihn nicht mehr aufrufen. Bislang bietet neben Netflix auch Amazon Prime Video den Film an.

Wenn dir das zweite Kapitel zu wenig ist, kannst du bei Netflix auch den ersten „John Wick“-Film ansehen. Und – Achtung: Spoiler – auch nach Kapitel 2 ist für den Auftragskiller noch nicht vorbei. Der dritte Film wartet ebenfalls auf dich, auch bei Netflix. Einem wahren „John Wick“-Marathon am Wochenende steht somit nichts im Wege.