Letzte Chance bei Amazon Prime Video: Dieser Film nimmt dich mit in den Selbstmord-Wald

Heute, am Neujahrstag, hast du die letzte Chance, diesen Film zu sehen, bevor Amazon ihn aus dem Prime-Abo herausnimmt und Geld fürs Streamen sehen will. In dem US-amerikanischen Mystery-Drama „The Sea of Trees“ spielt Matthew McConaughey die Hauptrolle. Er begibt sich in den japanischen Selbstmord-Wald, um sich dort das Leben zu nehmen. Doch er wird bei seinem Vorhaben von einem Japaner (Ken Watanabe) unterbrochen.

Wer ein Prime-Video-Abo bei Amazon hat, kann „The Sea of Trees“ nur noch heute ohne zusätzliche Kosten ansehen. Der Film wurde 2016 veröffentlicht und feierte auf den Filmfestspielen in Cannes seine Premiere. Die Dreharbeiten fanden unter anderem auch im weitläufigen und dichten Wald Aokigahara in Japan statt. Im Land der aufgehenden Sonne ist der Aokigahara als Selbstmord-Wald bekannt, da hier jährlich viele Menschen versteckt Suizid begehen.

The See of Trees war eine Kassenbombe. Bei einem Budget von 25 Millionen US-Dollar, wovon allein McConaughey 3,5 Millionen kassierte, spielte der Film nur lausige 825.000 US-Dollar ein. Das dürfte vor allem an den vielen negativen Kritiken gelegen haben. Auf Rotten Tomatoes hat der Film eine Bewertung von 17 Prozent, basierend auf 52 Rezensionen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4/10. Bei der Internet Movie Database (IMDb) kommt der knapp zwei Stunden lange Film auf eine Wertung von 6,1/10, während Zuschauer bei Amazon 4 von 5 Sternen vergeben. Offensichtlich spaltet der Film die Kritiker also. Am besten also machst du dir selbst einen Eindruck.

