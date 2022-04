Jetzt bei Amazon Prime Video und Disney+: Diesen Oscar-prämierten Film gibts nun gratis

Spätestens seit „The Revenant – Der Rückkehrer“ sollte der Name Alejandro González Iñárritu jedem ein Begriff sein. Der mexikanische Regisseur gewann nicht nur für diesen, sondern auch für den bereits 2015 erschienenen Arthouse-Film „Birdman“ mehrere Auszeichnungen. Und genau diesen Oscar-prämierten Film gibt es jetzt kostenlos zum Streamen für dich.

Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit): Abstieg eines Stars

Ein Kampf um Ruhm, zwischenmenschliche Beziehungen und unerwiderte Liebe. In „Birdman“ sind viele Problematiken des Lebens miteinander verwoben, vereint in einer Person. Riggan Thomson (Michael Keaton) ist Schauspieler. Nun, er war es. Bekannt ist er auf der ganzen Welt für seine Darstellung als „Birdman“. Doch wie so oft verglüht auch der Stern von Riggan am Hollywood-Himmel, sobald der Blockbuster samt Nachfolger abgedreht waren. Fatal, denn Schauspieler und Figur verschmelzen zusehends, sodass Birdman das Alter Ego Riggans wird.

Birdman und Riggan beschließen, einen letzten Versuch zu wagen und dem Ruhm des Hollywppd-Schauspielers auf die Sprünge zu helfen. Am Broadway will er die Adaption „What We Talk About When We Talk About Love“ von Raymond Carver inszenieren und zusätzlich die Hauptrolle des Stücks spielen. Doch kurz vor der Premiere verfällt Riggan immer wieder in Panikattacken. Kann der exzentrische Star Mike Shiner (Edward Norton) die Inszenierung und Riggan retten?

Film im Theater, Theater im Film

Das Besondere an „Birdman“ ist, dass er den Eindruck erweckt, in nur einem Shot, also ohne Schnitt, gedreht worden zu sein. Tatsächlich ist das von Iñárritu so gewollt und eine Tricktechnik dahinter. Eine Korrelation zwischen Medium und Inhalt, denn nicht nur bei der Filmtechnik verschwimmen die Grenzen. Auch inhaltlich verschwimmen Realität und Fiktion zusehends, dargestellt durch allerlei surreale Elemente. Spannend ist zudem, dass Iñárritu mit Film und Theater gleichermaßen spielt. Sprich: „Birdman“ geht hinter die Kulissen eines Theaters, während das Theaterstück als solches – logischerweise – ein Film ist.

Neben Keaton und Norton sind zahlreiche weitere Hollywood-Persönlichkeiten zu sehen. Unter anderem Emma Stone, Naomi Watts oder auch Zach Galifianakis. So oder so: Den Arthouse-Film kannst du derzeit bei ohne Aufpreis sowohl bei Disney+ als auch Amazon Prime Video im Abo sehen.