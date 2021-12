Einer der besten Filme aller Zeiten ab Neujahr kostenlos bei Amazon

Du weißt noch nicht, was du an Neujahr im Fernsehen schauen sollst? Dann haben wir einen Filmtipp für dich: Bei Amazon Prime Video einen der besten Filme aller Zeiten kostenlos. Doch das ist noch längst nicht alles. Auch Teil 2 und 3 sind ab dem 1. Januar 2022 im Prime-Abo inklusive. Zudem ist die Trilogie eine perfekte Vorbereitung für den vierten Teil, der seit wenigen Tagen im Kino läuft.

Kultfilm bei Amazon Prime Video streamen

Als Matrix 1999 ins Kino kam, hätte wohl kaum jemand gedacht, dass der Science-Fiction-Film noch Jahrzehnte später für Gesprächsstoff sorgen wird. Zum Kinostart sorgte der Film, in dem Keanu Reeves die Hauptrolle des Neo spielt, für Aufsehen. Aufwendig gestaltete Kampfszenen wurden mithilfe von digitaler Effekttechniken auf derart innovative Weise gezeigt, wie in keinem anderen Film zuvor. Matrix machte vor allem der Bullet-Time-Effekt bekannt. Dabei handelt es sich um ein spezielles Verfahren der Zeitlupenfotografie.

Wer den Film gesehen hat, wird sich auch lange danach an die Szene erinnern, in der Neo einem Kugelhagel entgegensieht. In dieser Szene kamen 122 Spiegelreflexkamera zum Einsatz. Der Regisseur hat sie rund um die Szene auf Schienen geschraubt und synchronisiert ausgelöst. So konnten die Filmemacher diese Szene verlangsamen, anhalten oder rückwärts abspielen, während eine Kamerafahrt in dieser scheinbar zeitverlangsamten Welt möglich war. Wer das noch nie gesehen hat oder sich noch einmal anschauen will, bekommt nun bei Amazon Prime Video die Gelegenheit dazu.

Amazon-Prime-Kunden sehen bei Prime Video aber nicht nur den ersten Teil, der ohne weitere Kosten streambar ist. Auch Teil 2 und 3 nimmt Amazon ins Prime-Abo ohne weitere Kosten auf. Die drei Film erzählen die Geschichte von dem jungen Hacker Thomas Anderson (Neo), der die Wahrheit über die Matrix herausfindet. Bei der Matrix handelt sich um eine computergenerierte Scheinwelt, in der die Menschen leben. Um die Wahrheit herauszufinden, nimmt der Hacker die rote Pille, die ihm von Morpheus angeboten wird. Alternativ hätte der er sich auch für die blaue Pille entscheiden können, um sein Leben normal weiterzuführen. Jedoch entscheidet sich Neo dafür aus der Matrix aufzuwachen und Morpheus Team zu helfen, die Menschen zu retten.

Oscar-prämierter Science-Fiction-Kultfilm

Bei der Oscarverleihung 2000 gewann Matrix den Goldjungen in gleich vier Kategorien: Bester Schnitt, Bester Tonschnitt, Bester Ton und Beste visuelle Effekte. Bei den MTV Movie Awards wurde er als Bester Film ausgezeichet und Keanu Reeves bekam den Preis für den besten Darsteller. 2017 wurde Matrix in die Science Fiction Hall of Fame aufgenommen. Teil 2 (Matrix Reloaded) und 3 (Matrix Revolutions) konnten zwar nicht an den Erfolg anknüpfen, dennoch läuft seit dem 23. Dezember Teil 4 (Matrix Resurrections) im Kino.

Du kennst den Film schon?

