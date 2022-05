Dieser Oscar-Film bereitet Gänsehaut - hier streamst du ihn für kurze Zeit kostenlos

Es war die Überraschung auf der Oscar-Verleihung 2020: Eine Sozialsatire aus Südkorea gewann den Oscar für den besten Film des Jahres. Drei weitere gab es in den Kategorien beste Regie, bestes Originaldrehbuch und bester internationaler Film. Auch zwei Jahre später ist „Parasite“ immer noch brandaktuell.

Jetzt kannst du die Tragikomödie von Bon Joon Ho kostenlos streamen. Das aber nur für kurze Zeit. Der Oscar-prämierte Film hat seinen Weg in die arte Mediathek gefunden, wo du das Familiendrama ohne weitere Kosten ansehen kannst. Auch eine Registrierung in der Mediathek des deutsch-französischen Fernsehsenders ist nicht nötig. Verfügbar ist „Parasite“ entweder in der deutschen Synchronfassung oder in der Originalversion, dann allerdings nur mit französischen Untertiteln.

Lange ist der Überraschungserfolg aus Südkorea bei arte allerdings nicht mehr verfügbar. Nur noch bis einschließlich zum 21. Mai kannst du „Parasite“ in der arte Mediathek streamen. Sonst ist der die schwarze Komödie derzeit bei keinem anderen Streaming-Dienst im Abo enthalten. Nur etwa bei Amazon Prime Video kannst du ihn für 3,99 Euro leihen.

Parasite: Darum gehts in der schwarzhumorigen Komödie

Der Film erzählt die schicksalhafte Begegnung zweier koreanischer Familien, die aus zwei verschiedenen Welten kommen. Auf der einen Seite steht die vierköpfige Familie Kim (Song Kang-ho, Choi Woo-shik, Park So-dam und Jang Hye-jin), die allesamt seit langer Zeit arbeitslos sind und lebt in einem heruntergekommenen Keller hausen. Doch das Schicksal scheint sich für die Familie zu wenden.

Der jüngste Sprössling der Kims schafft es, einen Job als Nachhilfelehrer bei einer reichen Familie zu ergattern, Familie Park (Lee Sunk-yun und Cho Yeo-jeong). Ist das der Ausweg aus der Arbeitslosigkeit? Familie Kim setzt alles auf eine Karte und schafft es, das gesamte Hauspersonal der Familie Park durch alle eigenen Familienmitglieder zu ersetzen. Was sie nicht wissen: Das hat weitreichende Konsequenzen, die keiner der vierköpfigen Familie vorausahnen konnte. Was folgt, stellt den gesamten, neu entdeckten Reichtum in den Schatten.

