Filmtipp: Diese Marvel-Superheldin rettet heute Abend die Welt

Marvel ist momentan in aller Munde und möglicherweise so bekannt wie nie. Das liegt unter anderem daran, dass vor allem Disney+ das Universum rund um die Superhelden mit vielen neuen Serien befeuert und die Geschichten erweitert. Doch abgesehen von den Serien erreichen vor allem die Filme ein breites Publikum, auch im Kino. Zu diesen Blockbustern gehört auch der Streifen „Captain Marvel“. Und den kannst du jetzt ohne weitere Zusatzkosten ansehen.

Das geht aber nur heute. Denn der Superhelden-Blockbuster aus 2019 mit Brie Larson in der Hauptrolle läuft heute im Free TV. Zu sehen ist „Captain Marvel“ am heutigen Sonntag, den 5. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung strahlt der Sender am 12. Juni um 23 Uhr aus.

Wer keine Lust auf Werbeunterbrechungen hat oder die Zeit, an dem er den Film sehen will, selbst bestimmen möchte, benötigt ein Abo bei Disney+. Hier ist der Marvel-Film derzeit im Abo enthalten. Das Monatsabo von Disney+ kostet dich 8,99 Euro.

Captain Marvel: Diese Geschichte wird im Actionstreifen erzählt

„Captain Marvel“ ordnet sich im Allgemeinen in die dritte Phase der Marvel-Filme ein, die sich über die Jahre 2016 bis 2019 erstreckt. In dieser Phase wurden unter anderem auch der erste Teil von „Doctor Strange“ oder „Avengers: Endgame“ veröffentlicht. Das Besondere an „Captain Marvel“ ist, dass der Film das erste Mal eine weibliche Hauptfigur beziehungsweise Superheldin hat.

Vers – eigentlich Carol Danvers alias Captain Marvel – ist eine ausgebildete Soldatin. Nach einem Kampf im Weltraum, bei dem sie den Skrulls entkommen kann, stürzt sie allerdings auf die Erde ab. Zwar ist der Planet ihr fremd, kommt ihr zeitgleich aber dennoch vertraut vor. Hinzukommt, dass sie von seltsamen Visionen und Träumen heimgesucht wird. Doch – sind es überhaupt Träume? Oder war sie in einem früheren Leben schon einmal auf der Erde?

Vers will es herausfinden und trifft auf ihrer Reise auf den jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury (Samuel L. Jackson), der sie fortan begleitet. Schnell finden sie heraus, dass Carol Danvers ihr bürgerlicher Name ist, denn sie stammt tatsächlich von der Erde. Doch Vers hat kaum Zeit, das zu verdauen – denn die Kree, gegen die sie im Weltraum kämpfte – wollen nun die Erde einnehmen. Kann sie die Bedrohung abwenden und die Erde retten?