Das darfst du nicht verpassen: Einer der besten Filme der 90er heute im Free TV

Fernsehen, wie man es heute kennt, gab es in den 1990er-Jahren noch nicht – zumindest in Deutschland. Das sogenannte Reality TV, wie wir es heute kennen, fing im deutschen Fernsehen etwa mit den „Fussbroichs“ an, wo sich eine Kölner Arbeiterfamilie in ihrem Alltag von Kameras des WDR begleiten ließ. Doch welche Ausmaße solch ein Medienformat haben könnte, zeigt ein Film, in dem Jim Carrey die Hauptrolle übernimmt: „Die Truman Show“.

Kameras, egal, wohin du gehst: Diese Satire zeigt erschreckende Szenarien

Vor über 20 Jahren kam „Die Truman Show“ in die Kinos und zeigte in überspitzter Satire, wie eine Welt aussieht, in der Menschen permanent von Kameras gefilmt werden. Einige Jahre später ist das Realität – bei Instagram, YouTube und selbst im Fernsehen sieht man es überall. In „Die Truman Show“ hat das allerdings tragische Auswirkungen.

Tagein, tagaus erlebt Truman Burbank (Jim Carrey) als Titelheld der Show den gleichen Alltag. Er geht aus dem Haus, zur Arbeit, begegnet den gleichen Leuten. Eine bloße Abfolge von Inszenierungen, gespielt von Statisten. Seine Welt erscheint ihm dennoch komplett – doch der Schein trügt. Denn hinter der Kleinstadt verbirgt sich eigentlich eine Filmkulisse, die Truman von der wirklichen Welt abschottet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Macher hinter der Show setzen alles daran, dass das auch so bleibt. Denn die Show hat seit 30 Jahren die höchsten Einschaltquoten und ist überall auf der Welt beliebt. Doch das Blatt wendet sich, als Truman ein Scheinwerfer vor die Füße fällt. Einfach so, vom Himmel. Wie kann das sein? Der freundliche Mann beginnt zu ahnen, dass in seiner Welt etwas nicht stimmt.

The Truman Show: So kannst du den Satire-Klassiker gucken

Die von Peter Weir inszenierte Satire wird niemals alt. Kein Wunder also, dass sie immer wieder auch im Fernsehprogramm ausgestrahlt wird. So auch an diesem Wochenende. Sat.1 Gold strahlt „Die Truman Show“ am heutigen Samstag, 4. Juni, aus und zeigt ab 20:15 Uhr, wie Truman seiner eigenen Show auf die Schliche kommt. Sehen kannst du den Sender normal per Kabel oder Satellit – oder über TV-Streaming-Dienste.

Falls du den Film nicht sehen kkannst: Guten Tag, guten Abend und gute Nacht! Spaß beiseite. Willst du den Film lieber ohne Werbung streamen, steht dir „Die Truman Show“ auch im Abo bei Amazon Prime Video zur Verfügung.