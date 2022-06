A. J. Pakulas letzter Film: Diesen packenden Thriller siehst du heute kostenlos

Der Regisseur Alan J. Pakula steht für spannungsgeladene Filme, für die er ein ums andere Mal für Auszeichnungen nominiert wurde. „Wer die Nachtigall stört“ oder „Die Unbestechlichen“ sind nur zwei aus dem Filmrepertoire des US-Amerikaners. Den letzten Film, den Pakula vor seinem Tod 1998 abdrehte, kannst du dir nun kostenlos ansehen.

A.J. Pakulas letzter Film: Darum gehts in „Vertrauter Feind“

Stell dir vor, du erlebst, wie eines deiner Elternteile stirbt. Und das nicht auf natürliche Weise, sondern durch einen Schuss. So erging es Frankie McGuire, als er gerade einmal acht Jahre alt war. Mitten im Konflikt zwischen Nordirland und England in den 1990er Jahren, als die sogenannte Irish Republican Army (IRA) aktiv war. Nach dieser traumatischen Erfahrung dreht Frankie durch und entschließt sich, gemeinsam mit der IRA gegen die Engländer zu kämpfen, die ihm seinen Vater nahmen.

Als „Killermaschine“ wird er in Nordirland der Staatsfeind Nummer 1, sodass er sich einen falschen Namen zulegen muss. Als Rory Devaney taucht er in New York unter, trifft dort aber auf den irischstämmigen Cop Tom O‘Meara (Harrison Ford). Er gewährt Frankie Unterschlupf und will ihn wieder auf den richtigen Weg bringen. Doch die selbsternannte Killermaschine schmiedet weiterhin heimlich von den USA aus Pläne für die IRA. Tom schöpft zunächst keinen Verdacht – bis ein unerklärlicher Einbruch alles auf den Kopf stellt und Tom in Gefahr bringt.

So kannst du den Polit-Thriller sehen

Pakulas Polit-Thriller „Vertrauter Feind“ kannst du dir nur heute, am 3. Juni, kostenlos im Free TV ansehen. Ausgestrahlt wird er von ZDFneo um 20:15 Uhr. Verpasst du den Film, bekommst du noch eine Alternative zur Hand.

Derzeit ist der Film auch im Abo von Amazon Prime Video enthalten. Um ihn dort sehen zu können, musst du Amazons Streaming-Dienst abonniert haben. Neben dem normalen Abo, das für 7,99 Euro zu haben ist, brauchst du aber zusätzlich das Angebot „Filmlegenden“. Das kannst du sieben Tage lang gratis nutzen, bevor es mit 3,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt.