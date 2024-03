„Stirb langsam“ zählt an Weihnachten mittlerweile zu den Klassikern wie „Dinner for One“ zum Silvesterabend. Du fragst dich, ob es zu Ostern klassische Filme gibt? Die Frage beantworten wir dir mit den zehn besten Osterfilmen – für jedes Alter, für jeden Geschmack und für Familien.

Die Passion Christi

Es ist das Jahr 30 in Palästina: Jesus aus Nazareth wandert als Zimmermann umher, ist aber in dem von Römern besetzten Land bekannt. Warum? Er heilt Menschen, lässt Tote wiederauferstehen und erzählt von Gott. Eines Abends begibt Jesus sich gemeinsam mit Petrus, Johannes und Jakobus in den Garten Getsemani, um nach dem Abendmahl zu beten. Dort erscheint ihm Satan, der ihn in Versuchung führen will – vergeblich. Stattdessen verrät ihn kurz darauf der Jünger Judas, weswegen man Jesus gefangen nimmt und ihn foltert. Die einzige Erlösung bietet ihm das Kreuz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Das Leben des Brian

Keine andere Truppe schafft es, Sachverhalte auf irrwitzige Art auf den Punkt zu bringen: Monty Python. Zu den Filmproduktionen gehört auch „Das Leben des Brian“ aus dem Jahr 1979. Mit einem Hauch Blasphemie erzählt die Komödie vom naiven Brian Cohen, der zufällig zur gleichen Zeit wie Jesus geboren wird. Das Problem: Brian wird von seinem Dorf mit Jesus verwechselt und als Messias verehrt. Diese Verwechslungskomödie zieht sich durch sein ganzes Leben – Missverständnisse und Lacher vorprogrammiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Hüter des Lichts

In diesem Animationsabenteuer treffen sämtliche Helden der Kindheit aufeinander: Der Weihnachtsmann Nicholas St. North, der Osterhase E. Aster Bunnymund, der Sandmann, Jack Frost und die Zahnfee Tooth. Sie alle haben magische, einzigartige Fähigkeiten und bilden gemeinsam die Hüter des Lichts. Doch die Hüter sind in Gefahr: Der hinterlistige Boogeyman will durch Alpträume die Hoffnungen und Träume der Kinder zerstören und die Welt in die Finsternis stürzen. Doch die Hüter des Lichts schließen sich mit vereinten Kräften gegen ihn zusammen.