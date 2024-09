Sie sind immer wieder ein Ärgernis: Anrufe, die einen auf dem Handy belästigen. Mal sind es Spam-Anrufe mit Werbung, mal Meinungsumfragen und immer öfter aber auch Betrüger. Sie wollen entweder an deine Daten oder auf direktem Weg an dein Geld. Und das machen sie durchaus geschickt. Schon vor Monaten machten die Experten von Clever Dialer darauf aufmerksam, dass insbesondere niederländische Telefonnummern durch Telefon-Spam auffallen. Sie versuchen, ahnungslose Bürgerinnen und Bürger am Telefon abzuzocken. Das hat sich den Monat August über fortgesetzt. Doch es kamen auch neue Telefonnummern hinzu – unter anderem zwei deutsche Handynummern, die genauso gut von deinen Nachbarn oder Kollegen stammen könnten.

Viele Telefonnummern aus den Niederlanden

Auch die gemeldeten Spam-Calls des vergangenen Monats machen deutlich: Die neue Masche befindet sich weiterhin auf dem Vormarsch. Besonders auffällig ist dabei die zunehmende Anzahl an Fake-Anrufe aus den Niederlanden. Wie schon im Juli sind fünf von zehn Nummern in den Top 10 kommen von unseren Nachbarn aus dem Nordwesten. In diesem Monat sind es die Nummern +31644906164, +31649434471, +31613540117, +31644952428 und +31649514295, die so zu zweifelhaftem Ruhm gelangen und auf jede manuelle und automatische Sperrliste gehören. Was die Anrufer wollen? Unklar, da viele Angerufene durch die Warnungen und die Tatsache, dass sie niemanden in den Niederlanden kennen, gar nicht mehr dran gehen.

Auf Platz 1 hat es die Nummer 01521-9225837 geschafft. Der Anrufer versucht offenbar, den Angerufenen ein „Ja“ zu entlocken, was sich prima für vermeintliche Zusagen – in diesem Fall zu unseriösen Gewinnspielen – verwenden lässt. Perfide: Das „Ja“ wird durch die Abfrage des Namens entlockt. Solltest du darauf hereinfallen: Solche vermeintlichen Verträge sind natürlich nicht gültig – den Ärger hast du trotzdem erst einmal.

Die Spam-Charts erstellt die Seite cleverdialer.app monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer und Telefon-Spam melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Übrigens: Auch hinter vermeintlich freundlichen Anrufern kann eine Abzock-Masche stecken. „„Sehr freundlich. Ich habe 400,00 Euro gewonnen“, leitet ein Betroffener seine Beschreibung des Spam-Anrufes ein. „Sie hat ein einmaliges Angebot vom Veranstalter über ein halbes Jahr, ein Projekt-Schutz–Paket für 45,00 Euro. Sie braucht nur die IBAN. Ich habe gesagt, ich kann sie nicht auswendig. 10 Anrufe am Freitag und heute dann geblockt.“ Mehrere Hundert andere Betroffene meldeten die Nummer ebenfalls.

Besonders hinterhältig ist eine Masche, die Anrufer mit einer Berliner Telefonnummer anwenden: 39.000 Euro werden in bar von einem Notar und dem Geldtransport geliefert, so die Geschichte der Anrufer. Allerdings gebe es dafür eine Gebühr von 900 Euro, die sofort geleistet werden müsse. Doch der Fahrer nehme kein Bargeld entgegen, weswegen man den Betrag überweisen solle. Leichtgläubige Menschen fallen auf diese Masche rein. Die Telefonnummer: 030-50931590.

Weitere Nummern, die im vergangenen Monat auffielen: 015219466469 und 01637782275.

Top 10-Spam-Nummern im August