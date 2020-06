Vodafone: Das steckte hinter der Fernseh-Störung am Samstagabend

Vor allem HD-Sender waren es, die du am Samstagabend über Vodafone nicht schauen konntest. Dabei betraf die Störung weite Teile des ehemaligen Kabel-Deutschland-Gebietes. Lediglich Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg blieben als ehemaliges Unitymedia-Gebiet verschont. Ein Update dieser Meldung liest du am Ende.

Die Störung sorgte dafür, dass du das eigentliche TV-Bild der HD-Sender nicht mehr empfangen konntest. Stattdessen zeigte dir dein Sender digitale Effekte an. Im ersten Moment konnte dieser Ausfall daher für dich so aussehen, als wenn dein Fernseher oder Kabel-Receiver seinen Geist aufgegeben hätte.

Betroffen waren in erster Linie die HD-Sender – allerdings nicht ausnahmslos. So war Kabel Eins HD in Berlin empfangbar, Sat 1 HD nicht. Auch die öffentlich-rechtlichen HD-Sender waren nicht zu schauen. Einige der als HD-Sender gestörten Programme konntest du allerdings in der SD-Variante empfangen – beispielsweise Das Erste.

Stellungnahme von Vodafone

Die Störung trat gegen 21 Uhr auf und dauerte weite Teile des Abends an. Erst gegen 22:35 Uhr, also knapp 90 Minuten später, war die Störung beseitigt. In den sozialen Netzwerken reagierte Vodafone lange Zeit nicht auf die Störung. Kunden, die sich beschwerten, wurden lediglich auf eine Webseite mit einem Netzassistenten verwiesen. Dieser setzt jedoch eine Vodafone-Telefonnummer und Kundennummer voraus, die viele TV-Zuschauer gar nicht haben, wenn sie über ihre Nebenkosten abgerechnet werden.

Auf unsere Anfrage hin teilte uns Vodafone nach Beendigung der Störung mit, es habe „gegen 21:15 Uhr teilweise bundesweite Einschränkungen“ in den Kabelnetzen gegeben. Vodafone-Kunden hätten dadurch „vorübergehend nicht oder nicht in der gewohnten Qualität im Kabelnetz TV schauen“ können.

Mit Ersatzschaltungen habe man es aber geschafft, „die betroffenen Kunden schnellstmöglich wieder die gewohnte Qualität im TV-Empfang zur Verfügung zu stellen“. Vodafone bittet die betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten. „Wir unternehmen alles Menschenmögliche, damit die Kunden schnellstmöglich wieder das Kabelnetz in gewohnter Qualität nutzen können“, hieß es abschließend. Zur Ursache der Störung machte Vodafone keine Angaben.

Update: Probleme in Rheinland-Pfalz am Sonntag

Wie Vodafone uns auf Nachfrage mitteilte, gibt es im Bereich von Wittlich und Koblenz auch am Sonntag Probleme mit dem TV-Empfang. Ob dieses Problem eine Folge der Störung vom Samstag ist, konnte uns die Sprecherin zunächst nicht sagen. Es handele sich aber in jedem Fall um eine lokale Störung.

Zu den Gründen der Störung kann Vodafone weiterhin noch keine Angaben machen. Das liegt aber vermutlich auch an den am Wochenende eingeschränkten Informationsketten, bei denen die Techniker des Bereitschaftsdienstes primär mit der Beseitigung von Fehlern beschäftigt sind und erst später die Kollegen der Öffentlichkeitsarbeit informieren.