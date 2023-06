Fensterplatz im Flugzeug? Deshalb ist dieser gefährlicher als der Sitz am Gang

Jahr für Jahr machen mehr als 50 Millionen Deutsche Urlaub. Ob Spanien, Frankreich oder deutlich weiter weg: Das Flugzeug ist auch in Zeiten des Klimawandels für viele die Nummer 1 auf dem Weg in die Ferien. Und wer schon mal fliegt, will am liebsten den Fensterplatz im Flugzeug haben. Klar, hier hat man eine besonders gute Aussicht auf Städte und Länder von oben. Doch insbesondere dann, wenn der Flug tagsüber stattfindet, ist der Fensterplatz im Flugzeug deutlich gefährlicher als der am Gang.

Deshalb solltest du lieber nicht auf dem Fensterplatz im Flugzeug sitzen

Der Fensterplatz im Flugzeug berge ein häufig unterschätztes Gesundheitsrisiko, berichtet der Kölner Express. Und Reisende seien sich dessen oft gar nicht bewusst. Der Grund: Während des Fluges ist man der Ozonschicht um etwa 10 Kilometer näher als auf der Erde. In dieser Höhe seien die Sonnenstrahlen, die durch Fenster ins Flugzeug dringen, viel schädlicher. Und: „Obwohl es laut Krebsrat bislang nicht genügend Beweise und Studien zu diesem Thema gibt, steht fest, dass Piloten und Flugbegleiter doppelt so häufig an Melanomen erkranken wie andere Menschen“, so das Boulevard-Blatt.

→ Urlaub in Spanien? Diese 5 beliebten Reiseziele solltest du lieber meiden

Möchtest du auf den Fensterplatz im Flugzeug aber nicht verzichten, solltest du, insbesondere auf längeren Flügen, deine Haut vor dem Einsteigen in den Flieger gut mit Sonnencreme eincremen. Je höher der Lichtschutzfaktor, umso besser. So ist ein Lichtschutzfaktor von mindestens 30 ratsam. Tipp: Fliegst du nicht eingecremt während die Sonne auf deinen Fensterplatz im Flugzeug scheint, kannst du auch einfach die Sonnenblende herunterziehen. Vor allem dann, wenn es unter dir ohnehin nur Wasser zu sehen gibt.

Das ist der Grund

Normalerweise werden Flugzeugscheiben aus Polycarbonat-Kunststoff oder Mehrschichtverbundglas hergestellt. Diese lassen der Zeitung zufolge UVA-Strahlung leichter durch, die Hautschäden und Hautkrebs verursachen kann. Im Gegensatz dazu bieten modernere Flugzeugwindschutzscheiben eine fast vollständige Blockierung der UV-Strahlen – doch das hilft nur den Piloten.

→ Mit diesem genialen Trick findet man unfassbar günstige Flüge

Übrigens: Wusstest du, was passiert, wenn du im Flugzeug während des Flugs die Tür öffnest? Und ja, es ist möglich und ist vor Kurzem erst passiert, wie wir hier im Video zeigen.