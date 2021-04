"Fear The Walking Dead": Dicke Überraschung entzückt deutsche Fans

Begeisterte Zuschauer von „The Walking Dead“ dürfen sich in diesen Tagen über so einige interessante Neuigkeiten freuen. So wurde jüngst nicht nur bekannt, ab wann die elfte und damit letzte Staffel von „The Walking Dead“ an den Start geht. Klar ist jetzt auch, wann mit neuen Episoden des Ablegers „Fear The Walking Dead“ (FTWD) zu rechnen ist. Schon in Kürze geht es bei Amazon Prime Video weiter.

Prime Video setzt Staffel 6 von „Fear The Walking Dead“ fort

Bereits ab morgen, 12. April, hat das Warten auf den zweiten Teil der sechsten Staffel von „Fear The Walking Dead“ ein Ende. Wöchentlich soll es dann bei Prime Video eine neue Folge zu sehen geben, teilte der Video-Streamingdienst jetzt mit. Und damit ist auch klar, wie es in der Geschichte der Zombieapokalypse weitergeht.

Während Morgans Anstrengungen, die verbleibenden Mitglieder der Gruppe zu befreien, immer aggressiver werden, verzweifelt Virginia daran, ihre Schwester zu finden und die Siedlungen vor den kräftezehrenden Gefahren außerhalb und innerhalb der Mauern zu schützen. Die zweite Hälfte der sechsten Staffel offenbart die Auswirkungen von Virginias Kontrolle auf die Gruppenmitglieder, die sich einst als Familie ansahen. Neue Allianzen werden gebildet, Beziehungen werden zerstört und Loyalitäten für immer verändert. Während jeder gezwungen ist, Partei zu ergreifen, lernt die Gruppe, was „Das Ende ist der Anfang“ wirklich bedeutet.

Prime Video überrascht mit kurzfristiger Fortsetzung

Dass Prime Video die neuen Folgen von „FTWD“ schon jetzt fortsetzt, kommt etwas überraschend. Denn in der Ankündigung von Prime Video zu den Film- und Serien-Highlights im April spiele die Fortsetzung der sechsten Staffel noch keine Rolle. Zeitlich ist „Fear The Walking Dead“ vor den Geschehnissen der Originalserie „The Walking Dead“ einzuordnen. Allerdings ist die Geschichte von „FTWD“ weniger als Vorgeschichte, sondern als paralleler Erzählstrang ausgelegt.

Dass beide Serien zum Finale von „Fear The Walking Dead“ ineinander übergehen, ist nicht ausgeschlossen. Fest steht bereits, dass der Ableger in jedem Fall eine Staffel 7 bekommt. AMC hat dies bereits offiziell bestätigt.

