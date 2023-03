Fast jeder hat sie auf dem Handy: Regierung schickt 70 Millionen Euro teure App in Dornröschenschlaf

Rund dreieinhalb Stunden verbringen die Deutschen in Apps auf ihrem Handy. Und obwohl sie eigentlich nur etwa 30 Anwendungen benutzen, haben Statistiken zufolge viele mindestens doppelt so viele auf dem Smartphone installiert. Eine davon dürfte auf fast jedem Handy in Deutschland zu finden sein. Es ist eine App der Regierung, die rund 70 Millionen Euro gekostet hat: die Corona-Warn-App. Nach drei Jahren im Betrieb schickt die Regierung die App aber in den Schlafmodus. Ganz abgeschaltet wird sie aber nicht und das hat einen Grund.

Teure App hat ausgedient – vorerst

Die Zahlen sorgten 2020 für Aufregung. Für die Programmierung der App, die Inbetriebnahme, den fortlaufenden Betrieb sowie die Werbung zahlte die Regierung an SAP, Telekom und Co. rund 70 Millionen Euro. Jetzt gibt man bekannt: Nach drei Jahren und mehr als 48 Millionen Installationen wird die Corona-Warn-App des Bundes am 1. Juni in einen Schlafmodus versetzt. Der Grund dafür ist die entspanntere Pandemielage, wie die Tagesschau berichtet.

Bis zum 30. April sollen Nutzer die Warnfunktion nach einem positiven Test noch verwenden können, wie das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Im Mai sollen die Systeme dann dafür vorbereitet werden, bestimmte Funktionen zum 1. Juni in einen Schlafmodus zu versetzen. Updates wird es dann nicht mehr geben. Die laufenden Verträge mit den Dienstleistern SAP und der Telekom-Tochter T-Systems enden zum 31. Mai, heißt es.

Regierung kann die Anwendung jederzeit wieder reaktivieren

Wer möchte, kann die App aber weiterhin auf seinem Handy behalten, um etwa weiterhin die elektronischen Impfzertifikate nutzen zu können. Zudem lässt sich die Corona-Warn-App nach Informationen der Tagesschau aus dem Schlafmodus holen, sollte sich die Situation in Bezug auf Corona und die Pandemie wieder ändern.

Die App erleichterte das Nachverfolgen von Infektionsketten und half Nutzern dabei, festzustellen, ob man mit einer infizierten Person Kontakt hatte. In den vergangenen knapp drei Jahren sollen fast neun Millionen Menschen positive Testergebnisse geteilt und andere Nutzer gewarnt haben.