Far Cry 6: Kostenlose Crossover Mission mit Danny Trejo

Als Far Cry 6 im Oktober 2021 herauskam, versprach Ubisoft neben den DLCs auch kostenlose Inhalte. Diese kostenlosen Inhalte sollen dem Spiel noch Monate nach dem Launch hinzugefügt werden und das Spielerlebnis erweitern.

Danny Trejo in Far Cry 6

Ein solcher kostenloser Inhalt ist nun eine Crossover Mission mit Danny Trejo. Danny Trejo ist besonders für die Hauptrolle in den Machete Filmen bekannt. Doch der Schauspieler aus den USA hat bereits eine lange Karriere hinter sich. Er war zum Beispiel auch in der Kultserie Breaking Bad zu sehen. Des Weiteren gehören Sons of Anarchy, Desperado und The Flash zu den Werken, in denen er bisher zu sehen war. Doch die Karriere des mittlerweile 77-Jährigen ist noch nicht vorbei. Jetzt geht sie mit Far Cry 6 auch in der Videospiel-Branche weiter.

Ubisoft hat bereits einen Trailer für die neue Mission auf YouTube veröffentlicht. In den Kommentaren äußern viele Fans ihre Zustimmung, die neue Mission scheint sehr positiv aufgenommen zu werden. Allerdings ist Ubisoft bereits im November ein kleiner Fehler unterlaufen: Die Mission wurde versehentlich zu früh veröffentlicht. Der Fehler wurde allerdings schnell wieder rausgepatcht. Nun ist die Mission allerdings da um zu bleiben und für alle Spieler verfügbar.

Worum geht es in der Mission

Im Trailer ist zu sehen, wie der Spieler in der neuen Crossover-Mission an der Seite von Danny Trejo kämpft. Es sieht also so aus, als würde Danny den Spieler durch ein wildes Abenteuer begleiten. Ganz im Stil von Far Cry 6 geht es dabei rasant zu, überall gibt es Explosionen zu sehen und ein Schussgefecht folgt dem anderen. Trejos Ziel war es ursprünglich, in Yara Tacos zu verkaufen, um die Armen zu versorgen. Doch Antón kommt seinem Plan in die Quere. Das kann nur eins bedeuten: Rache.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Danny Trejo tritt dabei als er selbst auf. Mit Phrasen wie “I’ve done this before in the movies, now let’s do it for real!” wird schnell klar, dass Trejo auch in Far Cry ganz er selbst ist. Schließt ihr die Mission gemeinsam ab, so erhältst du am Ende auch eine tolle, kostenlose Belohnung. Es handelt sich dabei um ein Motorrad, welches mit einem Maschinengewehr ausgestattet ist.

Die neue Mission kann ab sofort gespielt werden und ist vollkommen kostenlos. Es handelt sich hierbei also nicht um ein bezahltes DLC. Sie ist also auch für alle Spieler verfügbar, die das Grundspiel besitzen. Es ist erfreulich zu sehen, dass Ubisoft sich auch Monate nach dem Release von Far Cry 6 noch um weitere kostenlose Inhalte kümmert.