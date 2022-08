Nur kurz: Far Cry 6 kostenlos – für Xbox, PlayStation und PC

Die „Far Cry“-Spielereihe aus dem Hause Ubisoft gehört aktuell zu den beliebteren Ego-Shooter-Serien. Mit „Far Cry 6“ brachte der französische Publisher im Oktober 2021 einen weiteren Ableger auf den Markt. Nun kann das nicht einmal ein Jahr alte Game kostenfrei heruntergeladen und gespielt werden. Allerdings nur für eine ziemlich knapp bemessene Zeitperiode.

Far Cry 6 kostenlos spielen – so geht‘s

Wer das Spiel „Far Cry 6“ schon immer mal ausprobieren wollte, hat nun die Gelegenheit dazu. Denn zwischen dem 4. und 8. August wird das Spiel im Rahmen eines erweiterten Wochenendes weltweit kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wer nicht trödelt, hat somit die Möglichkeit, die komplette Story vollkommen kostenlos durchzuspielen. Die Nebenmissionen dürften dann allerdings doch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Wie Ubisoft auf einem seiner Twitter-Kanäle verkündete, wird „Far Cry 6“ im Epic Games Store, in Ubisoft Connect, für die Xboy One sowie die Series S/X und auch für die PlayStation 4/5 kostenfrei verfügbar sein. Der Pre-Load begann bereits am 2. August, sodass die Server heute nicht allzu stark ausgelastet sein dürften. Um 20 Uhr deutscher Zeit, geht es dann offiziell los und am 8. August (gleiche Uhrzeit) werden die Pforten wieder geschlossen. Lediglich Ubisoft-Connect Nutzer müssen bereits zwei Stunden früher die Controller niederlegen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Far Cry 6: Mitten im fiktiven Kuba

„Far Cry 6“ verlagert das Setting aus den Vereinigten Staaten in das fiktive Kuba aka Yara. Die Story dürfte treuen „Far Cry“-Fans dabei wohlbekannt sein. Der Spieler findet sich abermals im Herrschaftsgebiet eines skrupellosen Diktators wieder und sieht sich mit dem Ziel konfrontiert, die Insel respektive deren Bewohner zu befreien. Parallel dazu erkunden Gamer eine riesige und liebevoll gestaltete Open-World-Karte mit unzähligen Nebenmissionen. Wer Sandkasten-Spiele mag, wird an „Far Cry 6“ seine Freude haben.