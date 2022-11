Faltbares iPhone aufgetaucht: Sieht so Apples Zukunft aus?

Während vor allem Samsung bereits seit Jahren diverse Foldables im Angebot hat, wartet Apple weiterhin ab und bietet keine derartigen Smartphones an. Auf ein faltbares iPhone müssen wir also bis auf Weiteres verzichten. In einem aktuellen Video zeigen einige chinesische YouTuber, wie sie angeblich ein iPhone X in eine zusammenklappbare Variante verwandelt haben. Ob es sich am Ende im Inneren wirklich noch um ein Apple-Handy handelt, ist schwer zu sagen.

iPhone X wird faltbar

In dem rund 17 Minuten langen Video beschreiben die Bastler, welche Veränderungen sie am ursprünglichen Smartphone machen mussten. Als Grundlage dient wie gesagt ein iPhone X, welches sich am Ende wie Samsungs Galaxy Z Flip oder Motorola Razr falten lässt.

Wie im Video zu sehen ist, war der erste Schritt, das existierende Display in die verschiedenen Layer zu schneiden. Dies sorgte dafür, dass man viele Versuche beim Aufschneiden brauchte, um einen funktionsfähigen Bildschirm für das faltbare iPhone zu erhalten.

Das YouTube-Video ist zwar auf Chinesisch, beinhaltet aber englische Untertitel:

Im nächsten Schritt suchten die YouTuber nach einer Lösung für den eigentlichen Mechanismus, der das faltbare iPhone faltbar macht. Hier entschieden sich die Bastler für die Mechanik des aktuellen Motorola Razr. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird klar, dass es sich beim neuen „iPhone“ um ein Frankenstein-Smartphone handelt. Im Inneren musste man aber auch diverse Veränderungen vornehmen, um die einzelnen Bauteile unterzubringen.

Das eigentliche Gehäuse des neuen Handys kam aus einem 3D-Drucker. Etwas kurios ist hier die Aussparung auf der Rückseite für die Kamera-Insel. Zur Erinnerung: Das iPhone X hatte nur zwei Sensoren im Heck. Die Bastler haben sich aber dazu entschlossen, eine Insel mit drei Objektiven wie im iPhone 14 Pro zu verwenden. Gleichzeitig sind die einzelnen Linsen nicht so hoch wie beim aktuellen Apple-Smartphone.

Eine Split-View-Ansicht in iOS soll das faltbare iPhone besser machen

Software-Hilfe fürs Klapp-iPhone

Eine weitere Veränderung zeigt sich beim Betriebssystem. Aufgrund des gespaltenen Gehäuses ist es nun möglich, das faltbare iPhone nur halb zu öffnen. Da iOS aber nicht für diese Aufteilung gemacht ist, hat man eine Split-Screen-Funktion eingeführt. Damit kann man den Bildschirm für zwei Apps – oben und unten – aufteilen. So kannst du beispielsweise die Kamera-App und dein Foto-Album gleichzeitig ansehen.