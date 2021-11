Fall Guys - Der Spielspaß startet in die sechste Runde

Bereits am 30. November startet Fall Guys in die sechste Saison. Die neue Saison bringt natürlich auch neue Herausforderungen mit sich. Hier erfährst du, um was es sich dabei genau handelt.

Neue Runden in Fall Guys

In jeder Runde des Spiels geht es darum, verschiedenste Hindernisse erfolgreich zu überwinden. In luftiger Höhe springst du von Plattform zu Plattform und weichst Rotorblättern aus. Doch nicht nur das, auch deine Konkurrenz ist daran interessiert, dich fallen zu sehen.

Mit der sechsten Saison des Spiels kommt mal wieder Abwechslung. So werden dem Spiel ganze fünf neue Runden hinzugefügt, welche es zu meistern gilt.

Das sind die neuen Runden:

Airtime: In Airtime findest du rotierende Plattformen und Förderbänder, sowie den Namensgeber der Runde, Trapeze. An diesen Trapezen schwingst du dich durch die Lüfte und versuchst innerhalb der gelben Zone zu bleiben.

Full Tilt: Wie der Name bereits vermuten lässt, wirst du hier auf Wippen, Kraftfelder und Drehstangen treffen.

Party Promenade: Im Trailer gab es bereits Ausschnitte aus dieser Runde zu sehen. Hier geht es darum, Vakuumröhren zu navigieren und Wasserballons auszuweichen.

Pipe Dream: Auch hier triffst du auf eine ganze Menge an Vakuumröhren. Vorsicht ist geboten, denn sie können sich schnell als gefährlich erweisen.

Leading Light: In Leading Light müsst ihr rotierende Platten und Ventilatoren bewältigen, während Kraftfelder versuchen euch zu Fall zu bringen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neue Belohnungen und Kostüme

Neben spannenden Runden bringt die sechste Saison von Fall Guys auch eine Reihe neuer Belohnungen mit sich. Beim Erklimmen der 50 Level des Prestigepfads kannst du zum Beispiel mehr als 20.000 Kudos, bunte Kostüme und über 20 Kronen freischalten. Doch das ist noch längst nicht alles. Weitere Belohnungen werden bei der Veröffentlichung der sechsten Saison bekannt gegeben.

Zusätzlich bringt die neue Saison 25 neue Karnevalskostüme und ein weiteres Event mit sich. Mit dem Update wird sogar die Essenz des Spiels aufgrund von Feedback der Spieler verbessert. Zum Beispiel gibt es für die Runde “Roll Off”, einige Korrekturen. Auch bei “Flippern” wurden einige Bugs behoben, die vorher zu Problemen geführt haben. Eine der wohl grundlegendsten Verbesserungen ist die des Zuschauermodus. So kannst du nun automatisch deine Teammitglieder verfolgen.

Fall Guys ist aktuell auf Steam im Herbst-Sale um 50 Prozent reduziert. Season 6 kommt am 30. November raus. Bereite dich also auf reichlich Spaß und neue Herausforderungen vor!