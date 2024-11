Fahrverbot für Rentner: Führerschein-TÜV soll kommen

In vielen europäischen Nachbarländern sind regelmäßige Gesundheitschecks für ältere Autofahrer bereits gesetzlich vorgeschrieben. So müssen Autofahrer in der Schweiz ab einem Alter von 75 Jahren alle zwei Jahre zu einer medizinischen Kontrolle. In Italien müssen bereits 50-Jährige alle fünf Jahre ihren Führerschein verlängern. Wer mit 70 noch Auto fahren möchte, muss den Lappen alle drei Jahre verlängern, ab 80 sogar alle zwei Jahre. In Deutschland gilt ein solches Gesetz nicht. Noch nicht.

Führerschein: „Senioren sollen ihn abgeben“

Hierzulande hat der Führerschein bislang kein Verfallsdatum. Einmal gemacht, gilt er für immer. Zwar hatte die EU-Kommission für 2024 eine Führerschein-Reform geplant, die auch Gesundheitstests für ältere Autofahrer vorgesehen hätte. Doch das wurde vom Europäischen Parlament abgelehnt. Es bleibt also dem deutschen Staat und seiner Regierung überlassen, ob solche Tests – freiwillig oder verpflichtend – eingeführt werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat das aber schon kategorisch abgelehnt. Dennoch spricht eine Statistik für einen Führerschein-TÜV für Senioren.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts tragen ältere Autofahrer, sind sie in einen Unfall verwickelt, bei mehr als zwei Drittel der Fälle die Hauptschuld. Bei über 75-Jährigen sind sogar drei Viertel schuld an dem Unfall. Der TÜV weiß: „Mit steigendem Alter lässt die Fähigkeit nach, ein Fahrzeug sicher zu führen.“ Das zumindest hat eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands ergeben. Rund 85 Prozent der Befragten stimmten dieser Auffassung zu. Mehr noch: Vier von fünf Befragten (80 Prozent) sagen, dass älteren Autofahrern der Führerschein entzogen werden sollte, wenn sie nicht mehr fahrtauglich sind. Doch wie soll man feststellen, ob jemand nicht mehr fahrtauglich ist?

Damit wären wohl fast alle Autofahrer zufrieden

Der TÜV hat eine Idee. Es sollte ab einem Alter von 75 Jahren verpflichtende, sogenannte Rückmeldefahrten geben. Ein geschulter Fahrtbeobachter, etwa ein Fahrschullehrer, fährt mit und gibt anschließend eine individuelle Rückmeldung zur Fahrkompetenz. „Bei Rückmeldefahrten bekommen die Teilnehmenden Feedback zu Stärken und Schwächen, erhalten Verbesserungsvorschläge und Hinweise zu neuen Verkehrsregeln, erklärt der Chef des TÜV-Verbands Joachim Bühler. Dabei gehe es aber nicht um einen Senioren-Führerschein oder den Entzug der Fahrerlaubnis. Wie die Umfrage zeigt, sind auch Rentner für diesen Vorschlag offen. So stimmten 73 Prozent der über 65-Jährigen einem solchen Führerschein-TÜV zu.

Übrigens: Zwar sind ältere Autofahrer bei Unfällen meist die Hauptverursacher. Statistisch gesehen aber sind Senioren und Rentner – gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung – seltener in Verkehrsunfälle verwickelt als junge Autofahrer. Wer sich beim Autofahren aber unsicher fühlt, muss nicht sofort den Führerschein abgeben und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Denn was in einer Großstadt einfach ist, kann sich auf dem Land als schwierig erweisen. Schließlich ist für 72 Prozent der Befragten selbst Auto zu fahren, Voraussetzung, um am sozialen Leben teilnehmen zu können. ADAC, Fahrschulen oder der TÜV bieten professionelle Sicherheitstrainings an, die sich speziell an Ältere richten.