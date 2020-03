Fahrrad, Laufen, Sport & Wetter: Outdoor-Apps für die Corona-Zeit

Jegliche Outdoor-Aktivität steht und fällt natürlich mit dem Wetter. Scheint die Sonne, ist der Antrieb, nach draußen zu gehen, deutlich größer. Ist es warm, macht der Spaziergang oder das Joggen noch einmal mehr Spaß. Doch wie wird das Wetter? Das zeigen dir verschiedene Wetter-Apps.

Für das frühzeitige Aufziehen von Regen empfiehlt sich beispielsweise Pflotsh StormHD. Welche konkrete Wetter-App du nutzt, ist am Ende eine Art Glaubensfrage. Dabei geht es unter anderem darum, wie zuverlässig eine App ist und welcher Features du am Ende wirklich brauchst. Gerade Radfahrer dürften sich vor allem für Windrichtung und Stärke interessieren.

Fitness-Apps für Drinnen und Draußen

Welchen Sport du draußen betreibst, obliegt natürlich deinen Interessen und körperlichen Möglichkeiten. Eine große Auswahl an Fitness-Apps haben wir dir in unserem Fitness-App-Ratgeber zusammengestellt. Darunter sind auch Apps für Sport in der Wohnung. Aber beispielsweise auch Apps, mit denen du deine sportliche Entwicklung protokollieren kannst.

Eine dieser Apps, mit denen du deine eigene Fitness protokollieren kannst, ist das ehemalige Runtastic. Nach einer Übernahme durch Adidas heißt es nun Running, bietet aber auch für andere Sportarten Tracking-Möglichkeiten. Und: Für Läufer bietet es Trainingspläne. Vielleicht wirst du durch die Corona-Krise ja zum Marathon-Läufer? Ein entsprechender Trainingsplan ist jedenfalls buchbar.

Wichtig: Alles zu Corona in der digitalen Welt

Laufen, Wandern, Radfahren: Die besten Strecken in der Umgebung finden

Und Wandern, Radfahren oder spazieren gehen? Alles erlaubt, solange du es alleine oder deinen Mitbewohnern machst. Gerade wenn du mit deiner WG laufen gehst, solltest du aber für Kontrollen einen Personalausweis dabei haben.

Die Corona-Zeit bietet sich an, deine direkte Umgebung neu zu erkunden. Wann hast du das letzte Mal einen ausgedehnten Spaziergang durch die Nachbarschaft gemacht? Ein nützlicher Helfer dabei kann die Outdoor App und Webseite Komoot sein. Sie verfügt über umfangreiches Kartenmaterial für Radfahrer und Wanderer und macht dir auch regelmäßig Vorschläge zu Gebieten in deiner Nähe, die besonders attraktiv sind. Besondere Funktion: Willst du zwei Stunden vor die Tür, kannst du der App das zusammen mit der Sportart sagen und sie sucht dir die passende Strecke heraus.

Wichtig: In einigen Regionen Deutschlands herrscht eine strikte Ausgangssperre, die noch nicht einmal einen Spaziergang oder Sport an der frischen Luft erlaubt. Bevor du also wirklich an die frische Luft gehst, versichere dich, welche Regeln in deiner Stadt gelten. So oder so: Halte Abstand!