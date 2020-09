Experten sind sich sicher: Darum reicht dein Internet-Anschluss nicht aus

Heute liegt die Breitband-Nachfrage von Privatkunden, die sich um einen neuen Anschluss kümmern, bei im Schnitt etwa 148 Mbit/s. Diese Zahl liefert der Breitbandverband Breko in seiner aktuellen Marktanalyse 2020. Basis dieser Erkenntnis ist eine Befragung von 208 Netzbetreibern in Deutschland. Diese scheinbar schon sehr hohe Zahl ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Denn schon in etwa drei Jahren erwarten die Netzbetreiber eine durchschnittliche Nachfrage von 279 Mbit/s, in fünf Jahren 513 Mbit/s.

Hoher Upstream nur mit Glasfaser

Diese Datenraten sind mit den meisten Anschlüssen, die es heute in Deutschland gibt, nicht machbar. Jenseits der 250 Mbit/s sind aktuell nur Kabel-Anschlüsse und echte Glasfaser-Leitungen in der Lage, einen entsprechenden Downstream zu liefern. Da aber auch die Upstream-Erwartung für 2025 bei durchschnittlich 229 Mbit/s liegt, dürfte am Ende die Glasfaserleitung der große Gewinner sein. Nur die Kabelnetze könnten hier mit DOCSIS 4 noch mithalten.

Die Studie basiert allerdings auf einer Befragung unter Unternehmen, die Glasfaserleitungen ausbauen. Und das machen sie mittlerweile mit zunehmender Geschwindigkeit. Während 2016 gerade einmal 2,4 Millionen Haushalte einen Anschluss der alternativen Anbieter bekommen, waren es 2019 schon 4,9 Millionen. Doch der Blick in die Zukunft verspricht ein gewaltiges Wachstum. Denn schon 2023 sollen 14,1 Millionen Haushalte die Möglichkeit haben, eine echte Glasfaserleitung zu bekommen. Hinzu kommen die Kunden, die die Deutsche Telekom anschließen kann. Hier erwartet man demnach etwa 8 Millionen Haushalte.

Dass in Deutschland keine echten Glasfaser-Anschlüsse gebaut würden, sei Vergangenheit. In Europa liege man inzwischen an Platz 5 der am schnellsten wachsenden Glasfasernetze. Das sagt Norbert Westfal, Präsident des Breko und gleichzeitig Geschäftsführer der EWE Tel, einem der größten regionalen alternativen Glasfaser-Netzbetreiber.

Massives Datenwachstum erwartet

Dass du langfristig aufrüsten musst, wenn du heute noch einen langsamen DSL-Anschluss hast, zeigt auch eine weitere Analyse. So hat der Breko auch analysiert, wie sich die Nutzung entwickelt. Während 2014 im Schnitt noch magere 34 GB über eine Internetleitung geschaufelt wurden, waren es 2019 schon 132 GB im Schnitt. Dass es dabei nicht bleibt, ist angesichts von Netflix & Co, UHD-Inhalten und dem Büro im eigenen Wohnzimmer kein großes Geheimnis. Schon für 2023 rechnen die Netztreiber mit einem durchschnittlichen Übertragungsvolumen von 440 GB, nur zwei Jahre später mit 677 GB.

Der Trend zu schnelleren Anschlüssen lasse sich übrigens auch schon in der Praxis nachvollziehen. 2014 seien 43 Prozent aller Anschlüsse nur bis zu 10 Mbit/s schnell gewesen, 2019 waren es nur noch 8 Prozent. Im Gegenzug hatten Anschlüsse mit einer Datenrate von mehr als 100 Mbit/s einen Anteil von 26 Prozent, 2014 gerade einmal 5 Prozent.

Corona lastet die Netze besser aus

Die Corona-Krise hat übrigens nach Ansicht der Experten nicht dazu geführt, dass zu bestimmten Uhrzeiten gar nichts mehr im Internet ging. „Früher hatten wir zwei Peaks pro Tag, einen um 10 Uhr und einen ab 19 Uhr“, sagt Jens Böcker, der als Professor die Studie verantwortet. Durch Corona hätten die Spitzen sich jedoch abgeflacht und über den ganzen Tag verteilt. Für die Anbieter ist das erfreulich, denn die Infrastruktur kann so über den Tag verteilt besser ausgenutzt werden und muss nicht auf die Spitzen am Tag optimiert sein.