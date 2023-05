EVG kündigt Bahn-Streik an: Dieses Wochenende könnte zum Desaster werden

Wie der in Berlin erscheinende Tagesspiegel berichtet, läuft bis zum 12. Mai die zweite Verhandlungsrunde bei allen Bahnbetrieben mit der EVG. Danach, so heißt es in dem Bericht, könne es zu weiteren Warnstreiks kommen. Sie würden in der Folge den Bahnverkehr für das lange Himmelfahrt-Wochenende (ab 18. Mai) beeinträchtigen. Vor solchen langen Wochenenden sind die Züge der Deutschen Bahn und anderer Anbieter stets gut gefüllt, da viele das lange Wochenende dank Brückentag nutzen, um einen Ausflug zu machen oder die Familie zu besuchen. Die EVG hat entsprechende Streiks angekündigt. Sie will am kommenden Donnerstag über das weitere Vorgehen informieren. Einen Termin für einen Streik nannte sie noch nicht.

Deutschlandticket: Erster Streik dürfte bevorstehen

Das neue Deutschlandticket dürfte den Trend der Reisen am langen Wochenende noch verstärken. Schließlich bieten sich nicht nur zahlreiche Ausflüge innerhalb Deutschlands an. Auch das pauschal bezahlte Nahverkehrsticket lädt dazu ein, den Regionalverkehr zu nehmen, um Freunde und Familie zu besuchen. Ein Streik würde vielen Reisenden einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen. Es wäre der erste Streik, der Fahrgäste mit dem Deutschlandticket treffen würde. Und für die Deutsche Bahn würde ein Streik vor dem Feiertagswochenende finanzielle Folgen haben, da man mehr Reisenden als üblich die Tickets erstatten müsste.

Die EVG hatte schon vor einigen Tagen verlautbart, dass der nächste Warnstreik nicht so glimpflich ablaufen werde, wie der letzte. Ende April hatte man die Bahn nur einen halben Tag lang bestreikt. Die Folgen – gerade im Fernverkehr – waren aber weitaus länger spürbar. Jetzt packt man bei der Gewerkschaft zunehmend die große verbale Keule aus.

GDL-Verhandlungen stehen vor der Tür

In der Süddeutschen Zeitung kündigte man wochenlange Streiks an, da die Bahn aus Sicht der Gewerkschaft kein verhandlungsfähiges Angebot vorlegt. Die Deutsche Bahn kann das nicht nachvollziehen und wirft der EVG vor, sich kategorisch zu verweigern, inhaltlich zu verhandeln. Der nächste Verhandlungstermin mit der Bahn ist erst für Ende Mai angesetzt. Reisende will man zwei Tage vor möglichen Streiks „rechtzeitig“ informieren. Das wiederum spricht dafür, dass man schon am kommenden Wochenende und nicht zu Himmelfahrt streiken wird.

Übrigens: Ab dem Frühsommer könnte selbst bei einer Einigung mit der EVG weiterhin Ungemach auf der Schiene drohen, denn dann will auch die Konkurrenzgewerkschaft GDL ihre Forderungen vorlegen. Sie gilt eigentlich als deutlich streikfreudiger als die EVG.