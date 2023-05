EVG kündigt Bahn-Streik an: Dieses Wochenende wird ein Desaster 

Schon vor einigen Tagen pfiffen es die Spatzen von den Dächern: Eine Einigung im Tarifstreit zwischen Bahn und EVG ist in weiter Ferne. Sowohl die Bahn als auch die Gewerkschaft haben ihre ganz eigene, spezielle Sicht auf die Lage. Sie teilen sie auch gern in polemischen Pressemitteilungen mit, in denen von „nicht verhandlungsfähigen Angeboten“ oder „Blockadehaltung“ die Rede ist. Egal, wer am Ende welche Position hat und wer ehrlicher ist in dem für Außenstehende nicht zu durchschauenden Tarifkonflikt: Fakt ist, dass die Bahn stillstehen wird. Die EVG hat den nächsten Streik angekündigt.

EVG: 50 Stunden Streik bei der Bahn angekündigt

Wie die Gewerkschaft mitteilte, werden die Züge ab Sonntagabend um 22 Uhr bis einschließlich Dienstag um 24 Uhr stillstehen. Die EVG teilte mit, dieser 50 Stunden dauernde Streik sei notwendig, um den wirtschaftlichen Druck auf die Deutsche Bahn und weitere Arbeitgeber zu erhöhen. Man verhandle insgesamt mit 50 Unternehmen. Nicht alle diese Unternehmen werden bestreikt, betonte die Gewerkschaft. Ob ein Streik anstehe oder nicht, richte sich unter anderem nach dem Verhandlungsstand. Die Deutsche Bahn sei aber betroffen.

„Wir wollen nicht die Fahrgäste treffen, wissen aber das wir das tun“, heißt es von der EVG. Man lege Wert auf Verhältnismäßigkeit. Für viele Reisende dürften sich damit dennoch die Reisepläne erledigt haben. Sowohl Rückreisen am späten Sonntag des kommenden Wochenendes dürften sich für viele Fahrgäste erledigt haben – genau so wie frühe Hinreisen am langen Wochenende über Himmelfahrt.

Deutschlandticket: Erster Streik steht bevor

Das neue Deutschlandticket dürfte den Trend der Reisen am langen Wochenende noch verstärken. Schließlich bieten sich nicht nur zahlreiche Ausflüge innerhalb Deutschlands an. Auch das pauschal bezahlte Nahverkehrsticket lädt dazu ein, den Regionalverkehr zu nehmen, um Freunde und Familie zu besuchen. Der jetzt angekündigte Streik ist der erste Streik, der Fahrgäste mit dem Deutschlandticket trifft.

Der angekündigte Streik der EVG ist mit 50 Stunden der bisher längste im aktuellen Konflikt.