CES 2025: Eureka stellt J15 Max Ultra mit massiver Saugleistung und starker KI vor

Die CES 2025 ist eines der größten Tech-Events in der ersten Jahreshälfte. In Las Vegas werden die größten Tech-Neuheiten präsentiert. Auch der neue Eureka J15 Max Ultra mit seiner unglaublichen Saugleistung von 22.000 Pa wurde am 07. Januar offiziell präsentiert. Vor allem das Datenblatt rund um die neue „IntelliVew 2.0“-KI verspricht, dass uns hier einer der besten Saugroboter mit Wischfunktion des Jahres erwartet. Was du sonst noch erwarten darfst und wie viel das gute Stück kostet, verraten wir dir nachfolgend.

IntelliView 2.0, unglaubliche Saugleistung & mehr

Beim Design des J15 Max Ultra, setzt Eureka erneut auf ein eckiges Design mit abgerundeten Ecken, um eine wirklich gründlich Reinigung zu bieten. Was ihn auf den ersten Blick direkt von ähnlichen Modellen unterscheidet, ist die neue „IntelliView 2.0“-Front. Denn hier hat der Hersteller einen FHD-Sensor, einen Infrarot-Sensor, ein LED-Licht, einen Infrarot-Reihen-Sender und einen Linienlaser zur Erkennung von Hindernissen verbaut. Dadurch soll der Sauger selbst klare Flüssigkeiten auf dem Boden klar erkennen und seine Reinigung adaptiv anpassen.

Durch eine ausfahrbare Seitenbürste und einen schwenkbaren Wischmopp erreicht der Eureka J15 Max Ultra so gut wie jede Ecke.

Normalerweise nehmen Saugroboter Wasser oder ähnliches nur als einen schimmernden Fleck wahr. Vor allem bei Ölflecken kann dies jedoch zu Problemen führen. Um dem entgegenzuwirken, kommt die verbesserte KI „IntelliView 2.0“ zum Einsatz. Diese fügt FHD- und Infrarot-Bilder zusammen und entscheidet anschließend, welche Reinigungsmethode am effektivsten ist. Die Navigation selbst wird weiterhin durch Lasertechnologie und einen LiDAR-Turm auf der Oberseite übernommen.

Eureka J15 Max Ultra: Höchste Saugleistung und autonome Absaugstation

Eine der wichtigsten Kennzahlen von Saugrobotern ist ihre mögliche Saugleistung. Hier bringt der J15 Max Ultra satte 22.000 Pa auf die Waage. Kaum ein anderes Modell bietet so viel. Auch Haustierbesitzer dürfen sich freuen. Denn an der Bürstenwalze befinden sich kleine Klingen, die Haare direkt durchtrennen, um ein Verheddern zu verhindern. Damit das Gerät auch die Ecken ordentlich reinigt, lässt sich die Seitenbürste ebenfalls ausfahren. Doch nicht nur die Saugfunktion verspricht, richtig gut zu werden.

Der Eureka J15 Max Ultra reinigt seine Wischmopps mit heißem Wasser und trocknet sie anschließend.

Bereits beim Vorgänger, dem J15 Pro Ultra, konnte vor allem die Wischleistung überzeugen. Hier soll das neue Gerät ebenfalls anknüpfen und bietet einen ausfahrbaren Wischmopp, sowie eine Reinigungsfunktion in der All-In-One-Dockingstation. Hier werden die Mopps mit heißem Wasser durchgespült und anschließend mit heißer Luft getrocknet. Zudem kann der Sauger bis zu 4 cm hohe Kanten selbstständig überqueren.

Die bereits erwähnte Absaugstation steht dem Sauger jedoch in Nichts nach. Neben der Reinigungsfunktion der Wischmopps macht sie den J15 Max Ultra ziemlich Wartungsarm. Grund dafür ist die Absaug- und Selbstreinigungsfunktion. Ein 4 Liter großer Frischwassertank passt zusammen mit einem 3,4 Liter Schmutzwassertank und einem 3 Liter großen Staubbeutel hinein. Dadurch ist die Station höher, als bei anderen Geräten. Allerdings fehlt eine automatische Putzmittelzufuhr. Dementsprechend musst du nach wie vor passendes Reinigungsmittel in den Frischwassertank geben.

Das kostet dich der Eureka J15 Max Ultra

Obwohl der Eureka J15 Max Ultra deutlich mehr bietet als so manche Konkurrenz, schlägt sich das nicht auf den Preis nieder. Mit einem UVP von 1.299 Euro startet der Saugroboter in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und den USA. Ob es hier noch eine Vorverkaufsaktion gibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht klar.

Der Eureka J15 Max Ultra wird in Schwarz und Weiß erhältlich sein.

Möchtest du jetzt sofort zuschlagen, müssen wir dich allerdings enttäuschen. Denn Eureka lässt sich noch etwas Zeit mit der Veröffentlichung. Derzeit gilt der Juni 2025 als wahrscheinliches Veröffentlichungsdatum für den neuen Flaggschiff-Saugroboter des Herstellers.

Ebenfalls vorgestellt: Eureka J15 Ultra

Sind dir 1.299 Euro einfach zu viel, hat Eureka auf der CES auch ein passendes Einsteigermodell vorgestellt. Der J15 Ultra erscheint bereits im März und soll nur 799 Euro kosten. Der Putzteufel vereint eine Saugleistung von 19.000 Pa, IntelliView 1.0 und die FlexiRazor-Bürste, sowie die All-In-One-Absaugstation. Für den geringeren Preis musst du allerdings unter anderem auf eine Selbstreinigungsfunktion und eine ausfahrbare Seitenbürste verzichten.