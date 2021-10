Es ist nicht das Netz: Deshalb kündigen O2-Kunden wirklich

Jetzt weiterlesen

Bisher gilt: Hast du eine Glasfaserleitung der Telekom in der Wohnung liegen, so hast du auch ein Monopol in der Wohnung. Denn derzeit gibt es keinen Wettbewerb auf der Glasfaser. Das soll anders werden. Die Bundesnetzagentur hat nun eine Glasfaserregulierung light vorgelegt.