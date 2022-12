Erste Vorschau auf iOS 16.3: So soll das iPhone noch sicherer werden

Nur wenige Tage nach der Finalisierung von iOS 16.2, hat Apple die erste Vorschau des nächsten Updates vorgestellt. iOS 16.3 Beta 1 kann sowohl von Entwicklern als auch den Teilnehmern des öffentlichen Beta-Programms heruntergeladen werden. Im Gegensatz zum vorherigen großen Update zeigt sich in der aktuellen Test-Version bislang nur eine wichtige Neuheit. Diese Erweiterung ist in iOS, iPadOS und macOS zu finden.

iOS 16.3 & mehr: Apple verbessert Sicherheit

Schon seit langer Zeit unterstützt Apple die Absicherung deiner Apple ID mit Hilfe der sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Diese Methode schützt laut Apple bereits mehr als 95 Prozent aller iCloud-Accounts. Mit iOS 16.3, iPadOS 16.3 und macOS Ventura 13.2 bietet das Unternehmen nun eine weitere Option zur Absicherung.

So kannst du nach der Installation des Updates in den iCloud-Einstellungen die Nutzung von Sicherheitsschlüsseln aktivieren. Diese kleinen Geräte werden beispielsweise von Yubico in verschiedenen Varianten angeboten. Neben Modellen mit USB-A- oder USB-C-Anschluss sind auch Exemplare mit Lightning oder NFC erhältlich. Sie eignen sich damit perfekt im Zusammenspiel mit dem kommenden iOS 16.3. Apple erfordert einen Schlüssel, der den FIDO-Standard unterstützt.

Ein Assistent hilft dir bei der Einrichtung der Sicherheitsschlüssel in iOS 16.3

Apples Assistent für die Einrichtung setzt voraus, dass du zwei verschiedene Schlüssel besitzt. Dadurch soll verhindert werden, dass du auch nach einem etwaigen Verlust immer noch einen Zweiten nutzen kannst. Außerdem warnt dich der Assistent, wenn du alte iPhones oder Macs besitzt, die das Feature nicht unterstützen. Von diesen kannst du dich direkt bei der Einrichtung abmelden lassen. Dies gilt auch für Geräte, die du seit mehr als 90 Tagen nicht verwendet hast.

Nach der Einrichtung des Schlüssels erhältst du nicht länger die bislang bekannten sechsstelligen Codes von Apple an alle deine Geräte. Stattdessen musst du dich mit dem Schlüssel authentifizieren. Das neue Sicherheitsfeature bietet laut Apple einen starken Schutz gegen Phishing und unerlaubten Zugriff auf deinen Account.

Die neue Option findest du in iOS 16.3 in Einstellungen > Deine Apple-ID > Passwort & Sicherheit > Sicherheitsschlüssel hinzufügen. Das Feature ist mit iPhone, iPad und Mac kompatibel.