Erste Videos zeigen: Darum solltest du dein iPhone nicht selbst reparieren

Ende 2021 kündigte Apple an, dass man ein Programm starten werde, welches es normalen Nutzern erlaubt, ihre iPhones und Macs selbst zu reparieren. Dieses „Self Service Repair“-Programm ist nun in den USA gestartet. Bislang listet Apple nur die Ersatzteile und Werkzeuge für das iPhone. Die ersten YouTuber haben nun genau diese geordert und ihre Erfahrungen in Videos festgehalten.

iPhone reparieren: Erfahrungsberichte mit Apples Self Service Repair

Nachdem die Bauteile und passenden Werkzeuge für eine iPhone-Reparatur seit einigen Tage verfügbar waren, dauerte es nicht lange, bis die ersten Reviews bei YouTube auftauchten. So haben beispielsweise Dan Barbera von MacRumors und Luke Miani in Kooperation mit Sam Kohl drei Videos veröffentlicht.

Während sich MacRumors den Tausch eines Akkus vorgenommen hatte, kümmerten sich Miana und Kohl um ein defektes Display. Den Anfang machten in allen Videos die für 49 US-Dollar verfügbaren Werkzeuge. Diese kommen im Falle einer iPhone-Reparatur in Form von zwei großen Pelican-Cases, die laut MacRumors 79 Pfund (36 kg) auf die Waage bringen. Allein die Versandkosten dürften Apple mehr kosten als die Mietgebühr für eine Woche.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

In den beiden gigantischen Koffern befinden sich neben kleinen Werkzeugen auch spezielle Maschinen. Diese helfen dabei beispielsweise das Display vom iPhone-Gehäuse zu trennen oder den neuen Akku nach dem Tausch wieder sicher zu befestigen.

Der erste Nachteil der eigenen Arbeit sind die Kosten. Reparierst du nur ein iPhone, kostet der Akkutausch im Falle des iPhone 12 mini von MacRumors 95,84 US-Dollar. Gehst du in den Apple Store bezahlst du für dieselbe Arbeit nur 69 US-Dollar. Eine einzelne iPhone-Reparatur ist also in den meisten Fällen nicht sinnvoll.

Probleme mit Apples Werkzeugen

Beim Einsatz der Werkzeuge zeigte sich des Weiteren in den gezeigten Fällen, dass Apple nicht alle notwendigen Hilfsmittel mitliefert. So ist etwa die Rede von Handschuhen, die speziell gegen Hitze geschützt sind. Diese kommen beim Erhitzen des iPhones zum Einsatz, wodurch sich das Display öffnen lässt. Für den Tausch des Akkus war eine Pinzette und Alkohol zum Lösen des Energiespenders notwendig. Beide waren nicht Teil des Werkzeugkoffers.

Hinzukommen verwirrende Fehlermeldungen der Geräte, mit denen Kohl und Miani bei der Reparatur ihres iPhones zu kämpfen hatten. Am Ende mussten sie zu alternativen Werkzeugen greifen, um das Display vom Gehäuse zu trennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Insgesamt wurde die Reparatur von MacRumors als schwierig beschrieben. Miani und Kohl nannten den Prozess „wahnsinnig“. Am Ende dürften viele Nutzer, wie bereits oben beschrieben, bei einem Apple Store oder einen autorisierten Service-Partner besser aufgehoben sein.

Es bleibt abzuwarten, wie teuer Ersatzteile und Werkzeuge in Deutschland sein werden. Hierzulande soll das Angebot noch im Laufe des Jahres starten. Dann will das Unternehmen auch Reparaturen beim Mac erlauben.