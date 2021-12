Erstaunlich: So smart sollen Deutschlands Zuhause bis 2025 werden

Deutschlands Zuhause sollen bis 2025 smarter werden – und das deutlich. Bald schon könnte jeder fünfte deutsche Haushalt über ein Smart Home-System verfügen. Das geht aus aktuellen Schätzungen einer Statistik des Marktforschungsinstituts Statista hervor. Bisher besitzt nur rund jeder zwanzigste Haushalt in Deutschland ein solches Smart Home-System.

So smart sind Deutschlands Zuhause heute schon

Die meisten Haushalte besitzen Geräte, die Statista zur Kategorie Vernetzung & Steuerung zählt. Dazu gehören unter anderem smarte Lautsprecher wie Amazon Echo oder Google Home. Hier wird der größte Zuwachs bis 2025 erwartet. Direkt gefolgt wird der Bereich von Komfort & Licht. In diese Kategorie fallen nicht nur smarte Glühbirnen, sondern auch Rollläden und Jalousien. Bereits heute verfügt beinahe jeder zwanzigste Haushalt über solche Geräte. Bis 2025 soll es jedes fünfte Zuhause in Deutschland werden. Die dritte Kategorie Energy Management liegt mit unter 4 Prozent aller Haushalte in Deutschland noch etwas zurück. Allerdings rechnet Statista damit, dass künftig rund jeder achte Haushalt in Deutschland Energy Management besitzen werden. Unter Energy Management fasst man Produkte und Dienstleistungen zusammen, die zur Kontrolle und Steuerung von Raumtemperatur und Energieverbrauch genutzt werden. Darunter können etwa smarte Heizkörperventile oder Thermostate zählen.

Smarte Haushaltsgeräte erfreuen sich bisher nur einer geringeren Beliebtheit. Nur etwa 3 Prozent aller Haushalte verwenden zurzeit ein solches Gerät. Künftig könnten es smarte Haushaltsgeräte jedoch in mehr als jedem zehnten deutschen Zuhause geben. Über ein ähnliches Ergebnis darf sich die Kategorie Gebäudesicherheit freuen, die bisher nur unter 3 Prozent aller deutschen Zuhause nutzen. Auch hier dürfte künftig mehr als jedes zehnte Zuhause Deutschlands entsprechend smarte Alarmanlagen oder Türschlösser besitzen. Etwas abgeschlagen von den anderen Bereichen liegt die Kategorie Home Entertainment. Hier überrascht, dass nicht einmal 3 Prozent aller Haushalte heute über smartes Home Entertainment verfügen. Dafür rechnete Statista jedoch mit einem größeren Zuwachs als bei smarten Haushaltsgeräten und der Gebäudesicherheit. Bis zum Jahr 2025 soll jedes achte deutsche Zuhause smartes Home Entertainment besitzen.

So smart könnten deutsche Haushalte bis 2025 werden.

Großer Zuwachs bis 2025 erwartet

Deutlich wird, dass Statista hier von einem großen Zuwachs an Smart Home-Geräten in deutschen Haushalten ausgeht. So gibt es keine aufgelistete Kategorie, die ihren aktuellen Anteil in Deutschlands Eigenheimen nicht mindestens vervierfachen soll. Man darf daher gespannt sein, mit welchen künftigen Vernetzungsmöglichkeiten Anwender rechnen können. Da Smart Homes ihren Fokus vor allem darauf legen, Menschen ihr Leben auch künftig zu erleichtern, verwundert es nicht, dass sich immer mehr Menschen für die verfügbaren Möglichkeiten interessieren.