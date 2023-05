Drosselt Apple gezielt iPhones aus der Ferne? Ermittlungen wegen Betrug Artem Sandler 2 Minuten

Als Tech-Riese steht Apple oftmals in der Kritik. Doch selten waren die Vorwürfe so ernst, wie es aktuell der Fall ist. Denn sollten diese zutreffen, könnte Apple die iPhones bestimmter Anwender per Fernzugriff gedrosselt haben, um diese zum Kauf eines neuen Handys zu animieren.