Nur für kurze Zeit: Episches Rennspiel kostenlos statt 40 Euro

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir „Dark Deity“ und „Evil Dead: The Game“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 24. November um genau 17:00 Uhr werden die beiden Spiele dann von einem neuen Game abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: “Dark Deity”

In “Dark Deity” begibst du dich in eine Welt namens Terrazael. Hier führst du eine Gruppe aufsteigender Helden an, die die Welt des Spiels retten sollen. Dies tun sie, indem sie kämpfen und gefährliche Artefakte sammeln. Doch auch die Beziehungen deiner Helden sind von Bedeutung, denn nur ein Team, das zusammenhält, kann die Welt retten.

Jeder Held hat dabei eine eigene Persönlichkeit, individuelle Skills und eine einzigartige Hintergrundgeschichte, die ihn zu dem macht, was er ist. Schaffst du es, mit deinem Team Hoffnung in eine hoffnungslose Welt zu bringen?

Jetzt gratis: “Evil Dead: The Game”

Basierend auf der gleichnamigen Kultserie, gibt es “Evil Dead: The Game” bald kostenlos im Epic Games Store. In diesem Multiplayer-Koop- und PvP-Spiel kämpfst du zu viert um euer Überleben. Dabei musst du deine Angst überwinden, erforschen, plündern und wichtige Artefakte sammeln, um den Bruch zwischen den Welten zu verschließen. Das Spiel gibt es ab dem 17. November kostenlos im Epic Games Store. Danach kostet dich das Game wieder 40 Euro, also warte nicht zu lange.

Dieses Spiel gibt es kostenlos im Epic Games Store.

Bald im Epic Games Store Angebot: “Star Wars: Squadrons”

In “Star Wars: Squadrons” trittst du in epischen Rennen an, die jedoch einen Twist haben. Hier startest du nämlich nicht auf einer normalen Rennstrecke, sondern im Weltraum durch. Du kannst in verschiedensten Raumschiffen an den Start gehen und ihre Steuerung und Einzigartigkeiten meistern. Doch das ist noch längst nicht alles, denn dich erwartet ebenfalls eine spannende Einzelspieler-Story, in der es einiges an Geheimnissen aufzudecken gibt. Normalerweise kostet dich das Spiel satte 40 Euro, doch für eine Woche ist es kostenlos verfügbar. Das Angebot startet am 24. November.