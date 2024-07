Geniales Survival-Horror-Game für kurze Zeit komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt Nutzern jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir ein Spiel kostenlos sichern, das die Grenzen konventioneller Genres verschwimmen lässt. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls gratis. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf der Aktion permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 18. Juli um 17 Uhr.

Jetzt kostenlos im Epic Games Store: „Floppy Knights“

Diese Woche kannst du dir das coole Spiel „Floppy Knights“ kostenlos im Epic Games Store sichern. In diesem Spiel begibst du dich gemeinsam mit einem jungen Erfinder und seiner besten Freundin auf ein Abenteuer. In rundenbasierten Kämpfen verschmelzen Taktik und Kartenspielmechaniken, was das Spiel zu einer einzigartigen Erfahrung macht. Du gewinnst, indem du deine Ritter sorgfältig auswählst und deine Taktik stets der jeweiligen Situation anpasst.

Das Spiel ist erstmals im Jahr 2022 auf den Markt gekommen. Bei Steam erfreut es sich sehr positiver Bewertungen und kostet dich normalerweise fast 17 Euro. Im Laufe dieser Woche kannst du es dir jedoch kostenlos sichern. Ab sofort ist das Spiel auch regulär im Epic Games Store verfügbar.

Floppy Knights ist ein lustiges Abenteuer.

Nächste Woche kostenlos im Epic Games Store

„Arcade Paradise“

Sehnst du dich je nach den wilden 90ern? Kaum etwas verkörpert diese Zeit so gut wie Spielhallen. In „Arcade Paradise“ schlüpfst du in die Rolle von Ashley, der frischgebackenen Inhaberin des familieneigenen Waschsalons. Du siehst es jedoch nicht ein, deinen Lebensunterhalt mit dreckiger Wäsche zu verdienen. Stattdessen entscheidest du dich also dazu, den Waschsalon in die ultimative Spielhalle zu verwandeln.

Dieses Spiel kann mit einer Wertung von 4,6 von 5 Sternen überzeugen und auch Kritiker sind der Meinung, dass dieses Spiel wirklich gut ist. Ab nächster Woche kannst du es dir sieben Tage lang völlig kostenlos im Epic Games Store sichern. Aktuell kostet dich das Spiel noch den regulären Preis von 20 Euro.

Arcade Paradise wird von Kritikern gelobt.

„Maid of Sker“

Nächste Woche schenkt dir der Epic Games Store nicht nur ein Spiel. Neben „Arcade Paradise“, kannst du dir auch das Horrorspiel „Maid of Sker“ kostenlos sichern. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein Survival-Horrorspiel in der Egoperspektive. Du befindest dich in einem abgelegenen Hotel, dessen Geschichte voller Gewalt und brutaler britischer Folklore steckt. Schaffst du es, dich deinen Albträumen zu stellen?

Dieses Spiel ist erst ab 16 Jahren freigegeben und kostet dich normalerweise 22,39 Euro. Kritiker sind sich, was Maid of Sker angeht, nicht ganz einig. Sie loben zwar die Story des Spiels, das Gameplay lässt jedoch laut manchen zu wünschen übrig. Am besten sicherst du dir das Spiel kostenlos und schaust selbst, wie gut es sich spielen lässt.

Maid of Sker ist nächste Woche kostenlos verfügbar.