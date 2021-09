Epic Games Store – diese Spiele gibt es bald kostenlos

Noch bis zum 9. September um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Yoku’s Island Express” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Yoku’s Island Express

“Yoku’s Island Express” vereint Elemente vieler verschiedener Spiele unter einem Dach. So findest du hier beispielsweise Elemente aus Pinball, ebenso wie Plattformer und Open World Exploration Aspekte. Ebenso verfügt das Spiel über eine ganze Reihe spannender Power Ups und Special Abilities.

Die Story handelt von Yoku, welcher auf der Insel Mokumana ankommt. Er möchte eigentlich nur die Sonne genießen und in Ruhe Päckchen zustellen. Doch wie so oft kommt alles anders als erwartet. Er findet heraus, dass eine Insel-Gottheit in einem unruhigen Schlaf gefangen ist. Es ist nun Yokus und deine Aufgabe, die Insel zu bereisen und denen zu helfen, die es am meisten benötigen.

Bald gratis verfügbar: Sheltered

Bei “Sheltered” handelt es sich um ein Survival-Management-Game. Nach einer globalen, nuklearen Apokalypse liegt es nun an dir, nicht nur dein eigenes Überleben zu sichern. Neben dir selbst musst du auch deine Familie durch diese harten Zeiten am Leben erhalten und versorgen. Hunger, Durst und Angst nagen an deiner Psyche, doch du musst weiter durchhalten. Insbesondere dann, wenn du deinen Bunker verlässt, um neue Ressourcen zu finden. Doch schon bald wird der einst kahle Bunker ein Zuhause für dich und deine Familie.

In Sheltered geht es vorwiegend darum, deine Familie zu beschützen. Als Spieler kannst du deine Liebsten komplett selbst gestalten. Du kannst so beispielsweise ihre Geschlechter und Namen auswählen, um sie ganz deinen Vorstellungen anzupassen. Auch ihr Aussehen liegt ganz in deiner Hand.

Bekämpfe in Sheltered die Kreaturen der nuklearen Wüste, um dein Überleben zu sichern.

Neben den regelmäßigen Trips an die Oberfläche um Ressourcen zu sammeln, musst du jedoch auch deinen Bunker intakt halten. Reparaturen müssen durchgeführt werden und auch fremde Eindringlinge und Angreifer gilt es stets abzuwehren. Der Bunker ist dein neues Zuhause, also mach ihn so wohnlich wie nur möglich.

Das Spiel verfügt außerdem über Rollenspiel-Mechanismen. So entwickelt sich deine Familie beispielsweise umso weiter, je länger sie die Apokalypse überlebt. Sie sammeln neue Erfahrungen und durchleben Traumata. Ebenso entwickeln sie Stärken und Schwächen, je nachdem welche Entscheidungen du triffst.