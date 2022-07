Epic Games Store Sommer Sale: Geniale Preise für tolle Games

Nach dem großen Sale des Konkurrenten Steam, fängt nun auch im Epic Games Store der große Sommer Sale an. In diesem Jahr gibt es auch hier wieder super Angebote und beliebte Videospiele zu unschlagbaren Preisen. Wer also den Steam Sale verpasst hat, der kann jetzt hier zuschlagen.

Epic Games Store Sommer Sale

Der Sommer Sale des Epic Games Stores mag auf den ersten Blick nicht so aufwendig wie der von Steam sein. Jedoch kommt es bei einem Sale nicht nur auf das Äußere an. Besonders wichtig sind am Ende immerhin die Angebote, die Spieler für ihre Wunschspiele ergattern können. Der Epic Games Store mag also zwar keine aufwendige Schnitzeljagd haben, doch die Angebote sind dennoch einen Blick wert. Der Sale kann mit Preisrabatten von bis zu 75 Prozent punkten. Unter den reduzierten Artikeln finden sich hier auch aktuelle Triple-A Titel, wie beispielsweise „Dying Light 2 Stay Human“ und „Final Fantasy VII Remake Intergrade„. Beide Titel sind um etwa 30 Prozent reduziert.

Dying Light 2 ist ein sehr erfolgreiches Spiel.

Der Sommer Sale im Epic Games Store hat am 14. Juli begonnen und dauert noch bis zum 28. Juli an. Warte also nicht zu lange bevor du dir deine Wunschspiele sicherst, sonst verpasst du das Angebot. Glücklicherweise gibt es jedoch regelmäßige Sales in verschiedenen Videospiel-Stores. Sollte dein gewünschtes Spiel also diesmal nicht dabei sein, dann gibt es noch in diesem Jahr eine Vielzahl weiterer Sales.

Angebots-Highlights

Hier findest du eine Liste mit den Angeboten, die wir besonders interessant finden. Darunter befinden sich stark reduzierte Spiele und brandneue Games, die du dir hier zu super Preisen sichern kannst:

„Total War: WARHAMMER III“ reduziert um 10 Prozent auf 53,99 Euro

„ELEX II“ reduziert um 33 Prozent auf 33,49 Euro

„Evil Dead: The Game“ reduziert um 25 Prozent auf 29,99 Euro

„Back 4 Blood: Standard Edition“ reduziert um 50 Prozent auf 29,99 Euro

„Jurassic World Evolution 2“ reduziert um 50 Prozent auf 29,99 Euro

„DEATHLOOP“ reduziert um 60 Prozent auf 23,99 Euro

„Riders Republic“ reduziert um 60 Prozent auf 23,99 Euro

Natürlich gibt es noch eine ganze Menge anderer Spiele im Sale. Des Weiteren bietet der Epic Games Store auch jede Woche Games an, die sich Spieler kostenlos herunterladen können. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch diesen Sale einmal durchzuschauen. Vielleicht findest du ja ein Spiel zu einem super Preis, von dem du vorher noch gar nichts gewusst hast.

Bist du jedoch noch kein Nutzer des Epic Games Stores, dann musst du dir hier, wie bei anderen Online-Stores, einen Account erstellen. Beachte dabei, dass die Spiele, die du im Epic Games Store kaufst, auch im Epic Games Store Client bleiben. Sie lassen sich nicht in andere Stores übertragen.