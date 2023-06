18+ PC-Spiel für kurze Zeit komplett kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit dir „Payday 2“ kostenlos im Epic Games Store zu sichern. Es handelt sich dabei um einen actiongeladenen Multiplayer-Koop-Shooter, in dem du zusammen mit Freunden eine epische Verbrechenstour durch Washington D.C. startest. Du kannst dir das Spiel bis zum 15. Juni um 17:00 kostenlos sichern. Dazu brauchst du lediglich einen Account im Epic Games Store, den du dir ebenfalls ohne Kosten erstellen kannst. In einer Woche wird „Payday 2“ von zwei weiteren kostenlosen Spielen abgelöst.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Payday 2“

Bald ist es so weit: Du kannst „Payday 3“ schon jetzt auf deine Wunschliste setzen. Doch bis es so weit ist, schenkt dir der Epic Games Store für kurze Zeit „Payday 2„. Es handelt sich dabei um eines der besten Action-Spiele, das dir zahlreiche Möglichkeiten bietet. So verläuft beispielsweise kein Überfall auf eine Bank wie der vorherige. Dank zufälliger Geschehnisse und Abfolgen bleibt das Spiel auch über lange Zeit hinweg spannend und neu.

Außerdem kannst du deinen Charakter ganz an deine Wünsche anpassen. Du kannst aus fünf Klassen auswählen: Drahtzieher, Vollstrecker, Techniker, Geist und Flüchtling. Für eine erfolgreiche Verbrechertour brauchst du Mitstreiter mit den richtigen Fähigkeiten. Investiere also in deinen eigenen Charakter und werde zum wichtigen Teil einer handverlesenen Crew. Auch deine Maske kannst du natürlich anpassen. Dazu stehen dir mehr als eine Million einzigartige Kombinationen zur Verfügung.

Bald kostenlos: Guacamelee!

Ab nächster Woche kannst du dir „Guacamelee! 2“ und „Guacamelee! Super Turbo Championship Edition“ kostenlos im Epic Games Store sichern. Es handelt sich bei den beiden Spielen um liebevoll gestaltete Action-Plattformspiele, die sich thematisch an Mexiko und mexikanischen Sagen orientieren. Im ersten Teil ist es deine Aufgabe, das schönste Mädchen der Welt, die Tochter von El Presidente, zu retten. Dazu musst du jedoch gegen den bösen Carlos Calaca und seine Horden untoter Schergen antreten.

Im zweiten Teil des Spiels wird diese Geschichte fortgesetzt und um zahlreiche handgefertigte Level ergänzt. Kämpfe dich auch hier im Mexiverse zum Sieg und erlerne neue Moves, die dir auf dem Schlachtfeld zum Sieg verhelfen. Beide Spiele sind ab dem 15. Juni um 17:00 kostenlos im Epic Games Store verfügbar.