Zwei hochwertige PC-Spiele geschenkt – Angebot endet bald

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell mit „Spelldrifter“ ein fantastisches Spiel, das dich sonst 16 Euro kostet. Das Angebot läuft noch bis zum 14. September um 17:00 Uhr. Anschließend sind die nächsten Freebies an der Reihe. Um dir das Spiel kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store. Jede Woche gibt es hier oftmals großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet.

Diese Woche kostenlos im Epic Games Store: Spelldrifter

„Spelldrifter“ ist eine Mischung aus taktischem Rollenspiel und Deckbau. Das Spiel vereint die besten Elemente beider Genres und erreicht deswegen eine hohe Wiederspiel- und Anpassbarkeit. In dieser Mischung beider Genres musst du deine Ressourcen räumlich und zeitlich organisieren, denn mit jedem Zug verflechten sich die Handlungen der Charaktere auf einer einzigen Zeitlinie. Beherrschst du diese Zeitlinie, dann bietet sie dir einen entscheidenden Vorteil im Kampf. Schaffst du es, den Eingang des geheimnisvollen Labyrinths zu finden und ins Herz von Starfall vorzudringen?

Spelldrifter ist seit dem 7. September um 17:00 kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Es bleibt jetzt sieben Tage lang im Angebot. Nach Ende des Angebots kehrt das Spiel zum Preis von 16 Euro zurück.

Nächste Woche gratis: 911 Operator

Der Auftrag eines Disponenten in der Notrufzentrale ist kein leichter. Du musst stets blitzschnell handeln, denn es stehen Menschenleben auf dem Spiel. „911 Operator“ lässt sich in diese hektische und spannende Welt eintauchen. Dabei musst du stets darauf achten, wer wohl am anderen Ende der Leitung ist. Ist es der Vater einer sterbenden Tochter, ein Scherzkeks oder gar ein Terrorist mit bösen Absichten? Es ist deine Aufgabe, den Bewohnern der Stadt zu helfen und für ihre Sicherheit zu sorgen.

Im Spiel kannst du aus einer Vielzahl von Städten auswählen, die mit den richtigen Straßen und der Infrastruktur der Einsatzkräfte geladen wird. Polizei, Feuerwehr und Sanitäter stehen dir als Disponent zur Verfügung. Das Spiel ist ab dem 14. September kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Aktuell kannst du es im Epic Games Store jedoch noch nicht kaufen.